'Это лишь первая волна': Рютте подтвердил договоренность НАТО с США о поставках Украине оружия

В понедельник, 14 июля, генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции глава Альянса подтвердил договоренность свою договоренность с Белым домом о поставках Украине оружия.

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Также Марк Рютте отметил, что это "только первая волна" военной помощи Киеву. Кроме того, он отметил, что страны Европы хотят быть частью процесса поставки Украине оружия.

"Вы хотите, чтобы Украина имела все необходимое для защиты от России, но хотите, чтобы за это платили европейцы. Это вполне логично", – Рютте

Глава НАТО также отметил, что Европа сделала шаг вперед.

"Это снова европейцы активизируются. Поэтому я имел споры со многими странами. Сейчас Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Канада все хотят быть частью этого. И это только первая волна. Дальше будет больше", – отметил Рютте.

Позиция США по передаче оружия

Соединенные Штаты Америки согласились продавать значительный объем оружия странам-членам НАТО для дальнейшей передачи Украине, принимая при этом во внимание собственные оборонные потребности.

"США делают это, конечно, принимая во внимание то, что нужно им самим. Поэтому речь не идет о каком-то "списке покупок". Как и о том, что можно заказывать что угодно. Потому что США должны быть уверены, что имеют все необходимое, чтобы поддерживать безопасность во всем мире, ведь, в конце концов, США являются "мировым полицейским". Самым мощным государством в мире с самой мощной армией. В то же время Америка приняла решение о значительных поставках всего необходимого Украине через НАТО, а европейцы оплатят 100% стоимости", – заявил Рютте.

Он отметил, что в последние дни руководство НАТО обсуждало с государствами-членами нюансы будущих поставок в Украину, и речь шла о "большом количестве" оружия.

Генсек НАТО заявил, что в вопросе передачи Киеву систем противоракетной обороны Patriot присоединились Германия и Норвегия. По его словам, министр обороны Германии Борис Писториус в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом для обсуждения деталей новых договоренностей.

Урегулирование войны

Кроме того, он высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа найти выход из тупика в общении с Владимиром Путиным и дать кремлевскому лидеру шанс показать серьезность намерений по урегулированию войны в Украине.

"Вы сделали именно то, на что я надеялся, а именно вывели ситуацию из тупика и начали разговор", – сказал Рютте.

Он отметил, что Трамп бросил Путину вызов. По словам Рютте, со времен работы на посту премьер-министра Нидерландов он "очень хорошо" знает Путина и понимает, что бросить ему вызов было единственно правильной тактикой.

В то же время Трамп дал кремлевскому диктатору "шанс показать серьезное отношение, сесть за стол переговоров и начать их".

Отдельно Рютте отметил попытки спецсоветника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, а также вспомнил о собственных усилиях, направленных на то, чтобы помочь американскому лидеру достичь результата в урегулировании.

Впрочем, добавил Рютте, после нескольких неудачных попыток достучаться до Путина Трамп, очевидно, решил изменить свою тактику привлечения к процессу урегулирования.

"Но в начале это было критически важно, ведь вам надо было начать процесс, и вы единственный, кому это удалось", – заявил Рютте, обращаясь к Трампу.

Ранее сообщалось, что вскоре Украина получит от Соединенных Штатов Америки 17 систем ПВО Patriot. Многие из них поедут сразу на поле боя.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС, которые являются членами НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейцам, а те – передавать его Киеву.

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