Сикорский: лучше, чтобы за оружие для Украины платила Россия, а не Европа

За американское оружие для Украины должны были платить не страны Европы. Его стоимость нужно было покрывать з счет доходов от замороженных активов страны-агрессора РФ.

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Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Во вторник, 15 июля, он принимал участие во встрече глав МИД государств ЕС в Брюсселе, передает PAP.

"Мы знаем, что президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут производить оборудование для Украины. Я спросил своих коллег-министров иностранных дел стран ЕС, кто должен платить за это оборудование. Должны ли это быть европейские налогоплательщики или, по моему мнению, агрессор должен оплатить его из замороженных средств?" – задал вопрос политик.

Сикорский добавил, что 50-дневный срок, который Трамп дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня, это время усилить давление на Российскую Федерацию, "чтобы она наконец пришла в себя".

Польский министр рад, что президент Соединенных Штатов пришел к тем же выводам, что и государства ЕС. "А именно, что Путин не хочет мира. Это Украина соглашается на безоговорочное прекращение огня, а единственный язык, который понимает Путин, это язык давления", – отметил он.

Сикорский надеется, что европейские страны смогут принять новый, 18-й по счету, пакет санкций против РФ.

Для давления на агрессора необходимо в первую очередь снизить предельную цену на российскую нефть. "Мы должны ее снизить, потому что [...] такой предел не имеет смысла. Поэтому, если рентабельность экспорта нефти будет снижаться, предел должен быть ниже, а штрафы за нарушение различных запретов – выше", – объяснил руководитель внешнеполитического ведомства Польши.

Как писал OBOZ.UA, 4 июля в результате российской террористической атаки по Киеву было повреждено здание польского консульства. Министерство иностранных дел страны-соседки Украины направило россиянам ноту протеста.

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