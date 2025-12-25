Спецпредставитель Трампа признался, стремятся ли США завоевать Гренландию

Спецпредставитель президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что Соединенные Штаты не планируют "завоевание" острова. Об этом он сказал в своих первых комментариях после назначения на должность.

Слова спецпредставителя Трампа по Гренландии цитирует Associated Press. Издание отмечает, что слова Лэндри противоречат заявлениям президента США.

Так, Лэндри утверждает, что администрация Трампа не собирается "пытаться кого-то завоевать" или "захватить чью-то страну".

По его словам, власти США стремятся начать разговор с жителями Гренландии о лучшем пути развития для острова.

"Я думаю, что наше обсуждение должно быть с реальными людьми в Гренландии. Чего они хотят? Каких возможностей они не получили? Почему они не получили защиты, на которую на самом деле заслуживают?" - сказал Лэндри в телеэфире.

Однако, как напоминает издание, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, будто Соединенным Штатам нужна Гренландия ради безопасности. При этом он не исключал, что для взятия под контроль арктического острова может применить военную силу.

Напомним, что 22 декабря Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов по вопросам Гренландии. При этом Трамп заявил, что Гренландия является стратегически важной для национальной безопасности США, поэтому они "должны ее иметь".

Это вызвало резкую реакцию Дании и властей острова.

"Мы уже говорили это раньше. Теперь мы повторяем это снова. Национальные границы и суверенитет государств основываются на международном праве. Это фундаментальные принципы. Вы не можете аннексировать другую страну. Даже споря о международной безопасности", – заявили премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении в понедельник, 22 декабря.

Что предшествовало

Во время своей первой каденции в 2019 году Трамп пытался купить Гренландию. Тогда и Дания, и правительство Гренландии отклонили это предложение, заявив: "Гренландия не продается".

Ранее США поддерживали военную базу на острове со времен Второй мировой войны и возобновили работу консульства в столице Нууку в 2020 году.

О намерениях отобрать Гренландию у Дании Трамп заявлял сразу после инаугурации в конце января этого года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных заявлениях, в частности, пытаясь подкупить гренландцев обещаниями безопасности и обогащения.

Новый спецпосланник по вопросам Гренландии ранее уже высказывался относительно острова в начале января этого года.

"Президент Дональд Дж. Трамп абсолютно прав! Нам нужно обеспечить присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. Замечательно для них, замечательно для нас! Сделаем это!", – отметил Лэндри в январе в соцсети X.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дании предостерегли Трампа от посягательств на Гренландию. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна не пойдет на требования президента США Дональда Трампа о передаче Гренландии.