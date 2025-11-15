Гренландия ограничивает права иностранцев на владение недвижимостью: при чем здесь США

В Гренландии решили ограничить право владения недвижимостью для иностранцев. Получение разрешения на использование земельного участка и покупка недвижимости для иностранных граждан с 1 января 2025 года будут затруднены.

Соответствующий закон принял парламент Гренландии, сообщает The Local Denmark. Решение обусловлено ростом интереса к недвижимости на острове со стороны граждан США.

Приобретение недвижимости для иностранцев усложнили

Недавно парламент Гренландии ввел новые правила относительно владения недвижимостью иностранцами на фоне роста интереса к недвижимости в стране со стороны Соединенных Штатов Америки.

Принятый закон вступит в силу с 1 января 2026 года и усложнит для нерезидентов получение разрешения на использование земельного участка и покупку недвижимости.

"Законопроект был внесен после того, как власти заметили "определенный уровень интереса" из-за рубежа в отношении приобретения недвижимости в Гренландии, сообщает газета Politiken. Ранее газета сообщала, что агенты по недвижимости в Гренландии наблюдают всплеск интереса со стороны американцев, которые стремятся купить землю в стране. Это произошло после неоднократных заявлений президента Дональда Трампа в течение последнего года о том, что он хочет получить контроль над территорией", – говорится в материале.

Гренландские законодатели ответили Трампу предложениями по изменениям в приобретении земли и имущества для иностранцев: одним из ключевых требований для проведения подобных операций станет гражданство Дании, в состав которой на правах широкой автономии входит Гренландия – или длительное проживание на острове.

"Согласно новому закону, только гренландские, фарерские или датские компании или физические лица, в принципе, имеют право на получение разрешения на использование земли или покупку имущества в Гренландии. Люди без гражданства Дании, которое также предоставляется гренландцам, должны проживать и платить налоги в Гренландии не менее двух лет", – отмечает The Local, уточняя, что до сих пор продолжаются дискуссии о том, чтобы поднять планку последнего требования до пяти лет.

Потенциальные покупатели, которые не соответствуют указанным требованиям, должны будут получать разрешение от правительства Гренландии.

За нарушение новых требований законодательства предусмотрены штрафные санкции.

Как писал OBOZ.UA, о намерениях отобрать Гренландию у Дании Трамп уже на посту президента США начал заявлять сразу после инаугурации в конце января этого года. Претензии на самый большой остров на планете, где живут около 550 тыс. человек, он обосновал тем, что это нужно для "международной безопасности" и защиты от угроз со стороны России и Китая.

Впоследствии Трамп неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных заявлениях, в частности, пытаясь подкупить гренландцев обещаниями безопасности и обогащения.

В Белом доме даже предлагали "купить" остров у Дании, на что глава датской дипломатии вынужден был напомнить американцам аксиому: "Гренландия – это страна", а значит она не продается.