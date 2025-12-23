"Должны ее иметь": Трамп снова "посягнул" на Гренландию после назначения спецпосланника

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия является стратегически важной для национальной безопасности США, поэтому они "должны ее иметь". Назначение губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии вызвало резкую реакцию Дании и властей острова.

Об этом говорится в материале ВВС. По данным издания, Дональд Трамп назначил Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. Назначение Лэндри является неформальным и не требует одобрения со стороны Дании, а значит, как отмечают в ВВС, амбиции Трампа по контролю над островом остаются актуальными.

Американский лидер заявил, что остров необходим для национальной защиты. Трамп отметил, что Гренландия важна из-за стратегического расположения, а также напомнил о потенциальных угрозах со стороны Китая и России. Кроме того, Трамп не исключает применения силы для установления контроля над островом.

"Нам придется это решить. Мы должны ее (Гренландию – ред.) иметь для национальной безопасности, а не из-за минералов", – заявил американский лидер.

Такие кадровые решения в США возмутили Копенгаген. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров сам решает свое будущее, к тому же, нужно уважать территориальную целостность.

"Назначение специального посланника ничего для нас не меняет. Мы сами решаем свое будущее. Гренландия принадлежит гренландцам, и территориальная целостность должна уважаться", – сказал он.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал такой шаг "глубоко тревожным" и призвал США уважать датский суверенитет.

Заметим, что Гренландия имеет автономию с 1979 года, однако оборона и внешняя политика подчиняются Дании. Большинство гренландцев поддерживает идею независимости от Дании, но несмотря на это, мысль о присоединении к США остается непопулярной.

Что предшествовало

Во время своей первой каденции в 2019 году Трамп пытался купить Гренландию. Тогда и Дания, и правительство Гренландии отклонили это предложение, заявив: "Гренландия не продается".

Ранее США поддерживали военную базу на острове со времен Второй мировой войны и возобновили работу консульства в столице Нууку в 2020 году.

О намерениях отобрать Гренландию у Дании Трамп заявлял сразу после инаугурации в конце января этого года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой идее в своих публичных заявлениях, в частности, пытаясь подкупить гренландцев обещаниями безопасности и обогащения.

Новый спецпосланник по вопросам Гренландии ранее уже высказывался относительно острова в начале января этого года.

"Президент Дональд Дж. Трамп абсолютно прав! Нам нужно обеспечить присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. Замечательно для них, замечательно для нас! Давайте сделаем это!", – отметил Лэндри в январе в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, в Гренландии решили ограничить право владения недвижимостью для иностранцев. Получение разрешения на использование земельного участка и покупка недвижимости для иностранных граждан с 1 января 2025 года будут затруднены. Решение обусловлено ростом интереса к недвижимости на острове со стороны граждан США.