Швеция ищет дальнобойные крылатые ракеты на случай войны с РФ: что может приобрести

Швеция планирует закупить дальнобойные крылатые ракеты для ударов по России на случай, если та нападет на страну. В Стокгольме убеждены, что только так работает сдерживание российской агрессии.

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Хотя у шведов не так много вариантов, какое из вооружения купить, они нацелены запастись не только ракетами, но и современными ракетными системами. Об этом сообщает издание Defence Express.

Отмечается, что Вооруженные силы Швеции должны получить дальнобойные возможности для поражения наземных целей, которые сейчас в стране просто отсутствуют: из ракетных систем – это всего 26 единиц 155-мм САУ Archer, а из ракет – противокорабельные RBS-15.

Поэтому решение о закупке дополнительного вооружения уже принято правительством, заявил в интервью Sweden Herald глава шведского Генштаба Майкл Классон.

"Прежде всего речь идет о сдерживании. Всегда необходимо не только бороться на своей территории, но и заставлять врага защищаться. Иметь возможность наносить удары по логистике, районах сосредоточения и т. д.", – пояснил он.

Какие именно образцы вооружения сейчас рассматриваются для закупки, военный не назвал, но уточнил, что выбор сужен до двух-трех вариантов. По мнению аналитиков Defence Express, на самом деле выбора у Швеции не так уж и много: если рассматривать предложения на рынке ракетных систем, то это может быть американская HIMARS и его германизированная версия GMARS, израильская PULS и южнокорейская K239 Chunmoo (в компании Hanwha Aerospace еще в прошлом году заявляли, что хотят продать свою ракетную систему Швеции, в частности около 16-18 единиц). Еще одним, "очень экзотическим и не быстрым в реализации", вариантом является Foudre из Франции и 214-мм Pinaka Mk2 из Индии.

"Что касается крылатых ракет, то все сложнее, хотя бы потому, что не указан их тип – морского, наземного или воздушного базирования. Но у самой Швеции есть крылатая ракета, которая умеет поражать наземные цели – это последняя версия RBS-15 Mk IV Gungnir от Saab с дальностью до 300 км. И эта ракета является универсальной и интегрирована на шведские корветы и ракетные катера, в наземные пусковые и истребители Gripen", – объяснили аналитики.

В то же время они указали на очень важную деталь: по плану модернизаций до уровня MS20 block 4 JAS 39C/D истребитель Gripen должен получить немецкие ракеты Taurus KEPD 350. И несмотря на то, что Швеция участвовала в их разработке и даже провела работы по их возможной интеграции, серийные самолеты под нее не так и не обновлялись.

По плану такая модернизация должна быть готова в 2028 году, а у новых Gripen E/F она должна появиться в 2032 году. У экспертов это вызывает вопросы, ведь сами Taurus уже не производятся, а сроком появления Taurus Neo озвучивался аж 2029 год.

"Конечно возможны и другие варианты, среди которых закупка норвежских JSM или американских JASSM также выглядят вероятными", – подчеркнули специалисты.

Напомним: западные политики предположили, что Россия может напасть на НАТО уже через пять лет. Для сдерживания вероятной российской агрессии государства военного блока решили увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Министр обороны соседней к Швеции Норвегии Торе Оншуус Сандвик тоже считает, что российский диктатор Путин попытается напасть на страны НАТО. По его словам, Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать его гибридными атаками.

И только президент США Дональд Трамп на недавнем саммите заявил членам НАТО, мол, Россия не нападет на них, пока он остается американским лидером.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день Россия расширяет свои возможности по производству дронов, бронемашин и самолетов, вкладывая деньги в оборонную промышленность и реорганизовывая военные силы. В Институте изучения войны убеждены, что так Кремль готовится к войне с НАТО.

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