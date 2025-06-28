Россия расширяет свои возможности по производству дронов, БМП и самолетов: в ISW спрогнозировали, к чему готовится агрессор

Страна-террорист Россия все больше инвестирует в свою оборонную промышленность. В частности, агрессор расширяет свои возможности по производству беспилотников, боевых машин пехоты, самолетов и судостроению.

Видео дня

Россияне полагаются на эти ключевые платформы в будущей войне с НАТО. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, связанного с министерством обороны РФ, россияне увеличили свое промышленное производство на 2,6%в период с апреля по май 2025 года. Большая часть этого показателя обусловлена ​​резким ростом объемов производства оборонной промышленности России.

Ежемесячный темп производства самолетов в России увеличился на 16,9% в мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года и в 1,6 раза превышает ежемесячные темпы производства в 2024 году. Также Россия увеличила свои мощности по производству военно-морских и авиастроительных сил на 16% в период с февраля по май 2025 года. Данные центра свидетельствуют о том, что Россия пытается расширить свои мощности по производству судо- и авиастроительных сил, что является среднесрочными и долгосрочными усилиями и, вероятно, является частью продолжающихся усилий России по реструктуризации и восстановлению вооруженных сил в рамках подготовки к долгосрочному конфликту с НАТО.

Спутниковые снимки некоторых заводов по ремонту бронетехники в России предоставляют дополнительные доказательства того, что Россия наращивает свои возможности по производству БМП. Источник в социальных сетях, отслеживающий оборудование на российских военных складах и ремонтных предприятиях с помощью спутниковых снимков, сообщил 26 июня, что Россия теперь может восстанавливать и производить больше БМП, чем раньше, в неуказанное время. Кроме того, сокращение использования Россией бронетехники и танков с зимы 2024-2025 годов позволяет агрессору накапливать БМП.

В ISW заявили, что пока остается неясным, намерена ли Россия накапливать материальные средства в рамках подготовки к более масштабной наступательной операции против Украины в ближайшей или среднесрочной перспективе или воссоздавать российские вооруженные силы в рамках подготовки к более масштабному будущему конфликту с НАТО. Дополнительные разведданные из открытых источников указывают на то, что Россия успешно наращивает свои производственные мощности по производству танков Т-90М, что еще больше подчеркивает инвестиции России в долгосрочные производственные мощности по производству танков и бронетехники.

Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены альянса до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома. Американский президент дал понять союзникам, что его личное влияние и предыдущий опыт взаимодействия с российским руководством являются достаточным гарантом безопасности для европейских стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!