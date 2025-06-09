Россия может напасть на страны НАТО уже через пять лет, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страна-агрессор Россия восстанавливает свои военные силы и возможности быстрее, чем считалось ранее. В связи с этим Москва будет готова к военному нападению на страны Альянса уже в течение пяти лет.

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Соответствующее заявление Рютте сделал в понедельник, 9 июня, во время выступления на встрече в Chatham House в Лондоне, передает "Укринформ". Он отметил сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном.

"Россия объединяет усилия с Китаем, Северной Кореей и Ираном, они вкладываются в свои войска и способности. "Машина войны" Путина ускоряется, а не замедляется. Россия перестраивает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы считали", - сказал политик.

Рютте сообщил, что за три месяца Россия производит столько боеприпасов, сколько все НАТО - за год. Ожидается, что российская оборонная промышленность поставит 1500 танков, 3000 бронированных машин и 2000 ракет "Искандер" только до конца 2025 года.

"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. Пять лет! Не будем обманывать себя", - подчеркнул генсек Альянса.

Он также добавил, что в результате действий России война вернулась в Европу, поэтому "мы все находимся на восточном фланге сейчас".

"Российские ракеты нового поколения движутся со скоростью, намного превышающей скорость звука, поэтому дистанция между европейскими столицами - это лишь вопрос нескольких минут. Поэтому у нас больше нет востока и запада - есть только единое НАТО", - заявил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что страны-партнеры должны давить на Россию не только ради Украины. Остановить войну сейчас надо потому, что в противном случае страна-агрессор сама не остановится и начнет оккупацию территорий других европейских стран - прежде всего Польши, Молдовы и стран Балтии.

Об этом говорил и сенатор-республиканец Линдси Грэм, отметив амбиции российского диктатора Владимира Путина. Тот вряд ли остановится на Украине, разве если расходы РФ на войну станут более существенными. Если агрессора не остановят в нашей стране, он продолжит двигаться дальше.

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