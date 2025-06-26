Трамп заявил членам НАТО на саммите, что Россия не нападет на них, пока он остается президентом США – WP

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены альянса до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома. Американский президент дал понять союзникам, что его личное влияние и предыдущий опыт взаимодействия с российским руководством являются достаточным гарантом безопасности для европейских стран.

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При этом заявление Трампа вызвало активные дискуссии среди участников саммита и аналитиков по вопросам безопасности. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Американский президент сделал заявление о невозможности нападения РФ на НАТО при его каденции за закрытыми дверями. Заявление прозвучало на фоне опасений по поводу агрессивной внешней политики РФ и её влияния на европейскую безопасность.

"Пока я президент, Россия на вас не нападет. Можете быть уверены" – цитирует The Washington Post слова Трампа.

Представители нескольких европейских государств, присутствовавшие на саммите, предпочли не комментировать напрямую слова Трампа, но источник, близкий к переговорам, отметил, что "внутренние дискуссии по этому поводу были весьма оживленными". Аналитики же расходятся во мнениях: одни считают, что это может быть попыткой Трампа позиционировать себя как единственного гаранта мира, другие же видят в этом очередное проявление его склонности к непредсказуемой дипломатии.

Напомним, накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться некие разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, основным итогом саммита НАТО в Гааге стало обещание союзников прислушаться к требованию президента США Дональда Трампа тратить 5% ВВП на оборону. Тем не менее похвала и попытки угодить американскому президенту отодвинули на второй план куда более серьезные проблемы, с которыми сталкивается Альянс.

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