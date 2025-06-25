'Это будет вызов': министр обороны Норвегии оценил, действительно ли Путин способен напасть на страны НАТО

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атаками.

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Об этом Сандвик сказал в интервью "Телеграфу". Он отметил, что Россия действительно имеет ядерные возможности, но в отличие от Североатлантического альянса у нее нет многодоменности и мощностей пятого поколения.

"Вы же видели недавно в Иране, на что способны технологии пятого поколения. [Россияне] не увидят, как приближаются F-35 или бомбардировщики. Они для них невидимы. Поэтому как в воздухе, так и в многодоменном измерении мы значительно сильнее", – заявил министр.

К каким действиям может прибегнуть Путин

Торе О. Сандвик считает, что российский диктатор использует "тактику салями": он будет тестировать реакцию НАТО через гибридные методы, атаки в киберпространстве, угрожать подводной инфраструктуре.

"Это будет вызов, потому что все это – ниже порога войны. И это делается для того, чтобы нас разъединить, сделать слабыми различными способами. Думаю, мы должны очень внимательно следить за энергетическим сектором, потому что Путин – эксперт по энергетике. Он знает все об энергетических рынках, особенно о нефти и газе. А мы зависим от этого значительно больше, чем осознаем", – отметил чиновник.

Также, по его мнению, Путин попытается манипулировать энергетическими системами. Это может стать последним шагом перед прямой войной или перед попыткой РФ испытать НАТО, атаковав и поставив под сомнение Статью 5 Альянса о коллективной обороне.

Что должно делать НАТО уже сейчас

Единственный способ предотвратить агрессию РФ – это сдерживание, подчеркнул Сандвик.

Именно поэтому так важно достичь расходов 5% ВВП на оборону. Это нужно и для того, чтобы укрепить устойчивость гражданских обществ стран-членов НАТО, и чтобы продемонстрировать военную состоятельность, и чтобы показать – если Путин попытается бросить блоку военный вызов, он ответит всеми средствами.

На днях министр Сандвик впервые за время пребывания в должности прибыл с визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, политики говорили о дальнейшем оборонном сотрудничестве, с акцентом на совместное производство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, в новой стратегии безопасности правительства Великобритании угроза со стороны России расценивается как вполне возможная причина начала войны. Из-за этого официальный Лондон уверен, что Соединенное Королевство должно готовиться к возможным сценариям военного времени.

Мы также писали о том, что Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые ранее вышли из договора о запрете противопехотных мин, укрепляют свою оборону ввиду угрозы со стороны России. Военное командование этих государств уже работает над тем, какие участки их территорий могут быть заминированы с использованием этого вооружения, если российский диктатор Владимир Путин решит бросить свои войска против НАТО.

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