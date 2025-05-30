'Будет бегать туда-сюда': Трамп заявил, что Маск никуда от него не уходит

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в честь отставки Илона Маска с должности его советника и руководителя Департамента эффективности правительства DOGE. Глава Белого дома заявил, что Маск не покидает его администрацию, и будет продолжать советовать ему, бегая "туда-сюда".

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Пресс-конференцию транслировали американские каналы. Трамп поблагодарил Маска за работу и назвал его "выдающимся бизнесменом-новатором".

"Маск на самом деле никуда не уходит, он будет бегать туда-сюда", – сказал в своем стиле Трамп.

Президент США также заявил, что многие сотрудники перейдут в федеральное правительство.

Со своей стороны Илон Маск сказал, что всегда к услугам президента.

"Я ожидаю продолжать давать советы, когда президенту понадобится совет. Надеюсь на это. И, конечно, если президент хочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам", – сказал Маск.

Трамп также вручил Маску золотой ключ от Белого Дома от имени американского народа в знак благодарности за работу на администрацию.

Миллиардер заявил, что несмотря на то, что уходит с должности госслужащего, Департамент эффективности правительства США (DOGE) и его влияние будет только усиливаться. Маск сравнил DOGE с буддизмом.

"Я бы сравнил это с чем-то вроде буддизма. Это как образ жизни. Оно пронизывает правительство и я уверен, что со временем мы увидим триллион сэкономленных долларов и уменьшение расточительства", – сказал Илон Маск.

Как сообщал OBOZ.UA:

29 мая Илон Маск объявил, что уходит в отставку из администрации президента США Трампа. Его срок специального госслужащего тоже заканчивался в конце мая. По законодательству США люди с таким статусом могут находиться на госслужбе только 130 дней.

Ранее Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах, который увеличивает бюджетный дефицит. Таким образом, гендиректор Tesla впервые открыто выступил против идей Трампа, на избрание которого выделил сотни миллионов долларов и в администрации которого некоторое время занимал должность.

СМИ пишут, что гендиректор Tesla покидает администрацию Трампа после того, как возглавил бурную кампанию по повышению эффективности, во время которой "перевернул" несколько федеральных агентств, но в итоге не смог обеспечить экономию, к которой стремился. Журналисты отмечают, что его увольнение было "быстрым и бесцеремонным".

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