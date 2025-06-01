"Возгорание нескольких единиц, все атаки отражены": минобороны РФ выдало неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина"

Вечером, 1 июня, в минобороны Российской Федерации отреагировали на сегодняшнюю атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

Видео дня

В нем говорится о том, что жертв и пострадавших во время ударов нет. А все террористические атаки на военных аэродромах были отбиты.

"Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

"Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны", - добавили в ведомстве страны-террориста.

Ранее сообщалось, что спецоперацию "Паутина", в результате которой поражен 41 самолет стратегической авиации России, готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел председатель СБУ Василий Малюк и коллектив ведомства.

Как рассказывают источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в РФ FPV-дроны, а затем мобильные деревянные домики. Позже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, которые уже расположены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

Напомним, что 1 июня украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Целями называют воинскую часть в поселке Среднее (Усольский район Иркутской области РФ) и аэродром "Белая" вблизи указанного населенного пункта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!