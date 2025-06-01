День Малюка: сеть заполонили мемы об атаке СБУ на аэродромы РФ

Украинские соцсети взорвались волной шуток и мемов после новостей о масштабной операции Службы безопасности Украины, которая привела к серьезным потерям российской стратегической авиации. По данным источников, в результате спецоперации уничтожен или выведен из строя 41 самолет, среди которых – Ту-95, Ту-160 и А-50.

Видео дня

OBOZ.UA собрал реакцию пользователей сети об успешной спецоперации СБУ под кодовым названием "Паутина", которая готовилась более полутора лет и стала одной из самых сложных в современной истории украинских спецслужб. Контролировал ее лично президент Украины Владимир Зеленский, а руководил реализацией глава СБУ Василий Малюк вместе со своей командой.

Суть спецоперации заключалась в сложной логистике доставки ударных FPV-дронов на территорию России. Сначала беспилотники были тайно перевезены через границу, а затем - замаскированы в мобильных деревянных домиках, которые установили на фурах.

В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны отправились к целям – российским военным аэродромам, где стояли бомбардировщики. Место запуска – уже заблокировано, а люди, которые принимали участие в операции, находятся в Украине, что делает невозможным любые попытки РФ задержать "виновных".

Поэтому украинцы в соцсетях начали предполагать, кто мог быть за рулем этих грузовиков. Среди них – глава СБУ Малюк, пятый президент Петр Порошенко и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Как шутят украинцы, фура могла бы принадлежать украинскому почтовому оператору "Новая почта".

Также в сети Малыша сравнили с "полтавским поджигателем" Виталием Чепурком, который поджигал входные двери и убегал, а после задержания на камеру невозмутимо рассказал: "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылезают у них. Ну, а мне это по приколу: смотрит, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно же еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь".

Кроме этого, в сети показали состояние практически каждого украинца, который читал новости об ударах по аэродромам РФ и уничтожении российской стратегической авиации.

Очень символично, что такой масштабный удар по военным объектам страны-оккупантки состоялся именно 1 июня, ведь в этот день у России военно-транспортной авиации. Зато Украина помогла врагу устроить "фейерверки".

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники в СБУ, 1 июня во время масштабной исторической операции в тылу оккупантов Служба безопасности Украины ударила по самолетам на военных аэродромах России "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В Службе безопасности Украины показали кадры непосредственных моментов атаки дронов на российские военные аэродромы, в результате чего был уничтожен 41 вражеский самолет на более 2 млрд долларов. Предварительно, среди наименований поврежденной техники противника – самолет-разведчик ДРЛО А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!