Саммит Трампа и Си Цзиньпина перенесли: в чем причина

Официально в Белом доме заявляют, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина до сих пор остается актуальной, но состоится не раньше мая. А неофициально администрация Трампа сообщила иностранным чиновникам, что вообще не будет назначать новую дату встречи. По крайней мере, пока не завершится "активная фаза" войны США с Ираном.

О встрече "не раньше мая" рассказывала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Об отказе назначить дату саммита лидеров стран изданию Politico сообщили дипломатические источники.

Саммит Трампа и Си

В частности, как утверждает издание, "знакомый с подготовкой саммита Трампа и Си" дипломат из Вашингтона рассказал им: правительство США намекнуло, что новые даты переговоров лидеров предложат только после окончания активной фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Причем эту информацию подтвердил и другой источник, близкий к администрации Трампа и осведомленный о планировании встречи, добавляет Politico.

Позиция Белого дома

В то же время в Белом доме отрицают, что сроки встречи как-то связаны с войной на Ближнем Востоке.

"Это фейковые новости. США и Китай ведут продуктивные переговоры о переносе визита президента Трампа – объявление будет сделано в ближайшее время", – цитирует издание представительницу Белого дома Анну Келли.

Что предшествовало

Встреча лидеров США и Китая планировалась на конец марта, но это было до начала войны США и Израиля с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, теперь в Белом доме говорят о "перезапуске" поездки. Причем сам Трамп предполагает, что встреча с лидером КНР может состояться в середине мая. Точной даты американский президент также не называет.

Что интересно – такие предположения Трамп делает на фоне собственных заявлений о "победе" в войне с исламским государством-агрессором.

Еще в начале февраля Трамп провел телефонный разговор с Си. Одной из тем обсуждения лидеров стран стала война в Украине, а также оба лидера стран обсудили Тайвань, ситуацию с Ираном и покупку Китаем нефти и газа у США.

