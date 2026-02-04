'Замечательный разговор': Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 февраля, провел телефонный разговор с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения лидеров стран стала война в Украине.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. Американский президент заявил, что провел "замечательный телефонный разговор" с лидером Китая, во время которого они обсудили "ряд вопросов".

"Это был долгий и тщательный замечательный разговор, во время которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершаю в Китай", – сказано в его заметке.

Среди тем, которые глава Белого дома обсудил с китайским лидером, Трамп назвал войну между Украиной и Россией, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку Китаем нефти и газа у США и другие.

"Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать", – отметил президент США, и также выразил уверенность, что в течение следующих трех лет его президентства"будет достигнуто много положительных результатов", связанных с сотрудничеством как с Си Цзиньпином, так и Китаем".

Что происходит в Китае

Напомним, ранее в Китае начали расследование против заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжана Юся. Его подозревают в передаче США секретной информации о китайской ядерной программе и в масштабной коррупции на самом высоком уровне военного управления.

Впоследствии стало известно, что внутри НОАК в минувшие выходные прошли чистки. Кроме Юся был уволен генерал Лю Чжэнли, что стало ударом по верхнему ярусу вертикали, которая руководит НОАК и встроена в персональную систему власти Си Цзиньпина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны США обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться стране на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим военное руководство Штатов призывает оборонных подрядчиков увеличить объемы производства 12 критически важных видов вооружения, среди которых и указанные ракеты Patriot.

