Трамп собрался с визитом к Си Цзиньпину: о чем будут говорить

Президент США Дональд Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля для долгожданной встречи с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпином. Визит был объявлен после того, как Верховный суд отменил масштабные тарифы Трампа на импортные товары.

Об этом сообщает агентство Reuters. Встреча лидеров стран состоится на фоне напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напряженность между США и Китаем

По данным собеседника агентства, ожидалось, чтопереговоры Трампа и СИ Цзиньпиня будут сосредоточены на продолжении торгового перемирия, которое удерживало обе страны от дальнейшего повышения тарифов.

Но отмена решения Верховного суда масштабных тарифов на импортные товары создало новые вопросы для напряженных отношений между США и Китаем, которые недавно стабилизировались после того, как Трамп сократил тарифы на китайские товары в обмен на меры со стороны Пекина.

Двадцатипроцентные тарифы на экспорт Китая в США были введены в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который, по решению суда, Трамп превысил. Эти тарифы были связаны с чрезвычайными ситуациями в стране, связанными с распределением фентанила и торговыми дисбалансами.

Последний визит Дональда Трампа в Пекин в 2017 году был "самым новым" для президента США.

"Это будет безумное событие. Мы должны устроить самую большую демонстрацию, которую вы когда-либо имели в истории Китая", — сказал глава Белого дома в четверг, 19 февраля.

Теперь визит Трампа будет означать первые личные переговоры лидеров после октябрьской встречи в Южной Корее, где они договорились о торговом перемирии. Там Си Цзиньпин дополнительно поднял вопрос продажи американского оружия Тайбэю, поскольку рассматривает Тайвань как свою собственную территорию.

Напомним, 4 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения лидеров стран стала война в Украине. А также оба лидера стран обсудили Тайвань, ситуацию с Ираном и покупку Китаем нефти и газа у США.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре америкнаський президент расхвалил свои переговоры с главой КНР. Эта встреча, по его словам, "приведет к вечному миру", однако не объяснил, что именно он имеет в виду и на какие конкретно договоренности по миру он надеется.

