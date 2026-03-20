Трамп снова отложил визит в Китай: что известно о новых сроках

Визит президента США Дональда Трампа в Китай, который ранее уже переносили, снова отложили. Теперь в Белом доме говорят о "перезапуске" поездки, а сам Трамп предположил, что встреча с лидером КНР Си Цзиньпином может состояться в середине мая. Точной даты американский президент пока не назвал.

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Трамп объявил о новых сроках во время общения с журналистами 19 марта в Белом доме на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

По словам президента США, поездку "перезагрузили" и отложили примерно на полтора месяца.

"Я думаю, что у нас будет замечательная поездка. Визит был отложен примерно на полтора месяца. Его перезагрузили, и мы с нетерпением ждем его", – сказал Трамп журналистам.

Изначально визит Трампа в Китай был запланирован на конец марта – ориентировочно с 31 марта до 2 апреля. Однако глава Белого дома решил отложить его, объяснив это необходимостью сосредоточиться на военных действиях США против Ирана и связанных с этим последствиях для американской внешней политики.

После нового переноса в Вашингтоне теперь ориентируются на середину мая, хотя конкретный день еще не согласован.

Предстоящий саммит Трампа и Си Цзиньпина привлекает значительное внимание, поскольку он должен состояться на фоне экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке и напряженного торгового диалога между США и Китаем.

Для двух стран эта встреча станет также важным тестом двусторонних отношений после торгового обострения в прошлом году, когда стороны резко повышали пошлины, а затем снизили их в рамках годового перемирия, срок действия которого истекает осенью.

Напомним, Дональд Трамп должен был посетить Китай с 31 марта по 2 апреля. Визит был объявлен после того, как Верховный суд отменил масштабные тарифы президента США на импортные товары.

Недавно Трамп заявил, что Вашингтон попросил перенести запланированную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной такого решения стала война с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения лидеров стран стала война в Украине, а также оба лидера стран обсудили Тайвань, ситуацию с Ираном и покупку Китаем нефти и газа у США.

