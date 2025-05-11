Рубио поедет в Турцию: связан ли визит с мирными переговорами по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио собирается с визитом в Турцию с 14 по 16 мая. Он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в турецкой Анталии.

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В Турции планируют обсудить ключевые вопросы безопасности для Альянса, в частности увеличение инвестиций союзников в оборону и пути завершения войны между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Визит Рубио в Турцию совпадает по времени с анонсированной встречей относительно возможных мирных переговоров, которую предложила РФ. Однако официально сообщено, что основной акцент пребывания госсекретаря в Анталии сделан на подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июне в Гааге.

"Учитывая саммит НАТО в Гааге в этом июне, госсекретарь будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в том, чтобы наши союзники внесли свой вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Рубио с 11 по 14 мая будет сопровождать президента США Дональда Трампа в дипломатической миссии в Саудовскую Аравию и Катар. Целью поездки является усиление связей между США и странами Персидского залива, в частности через развитие торговли, инвестиций и стратегического сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи "коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное прекращение огня должно начаться 12 мая. Это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

В ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин выступил с заявлением перед журналистами. Он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары 15 мая принять переговоры по завершению войны РФ против Украины. Он провел телефонный разговор с Путиным, в котором заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Зеленский отреагировал на предложение Путина и заявил, что готов лично встретиться с главой Кремля в Турции 15 мая. При этом он призвал с 12 мая начать полное и длительное прекращение огня, дав необходимую основу дипломатии.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение России о переговорах в Турции. По его словам, это необходимо, чтобы выяснить, возможна ли реальная договоренность о прекращении войны.

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