Эрдоган согласился провести переговоры РФ и Украины и озвучил Путину условие о прекращении огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары 15 мая принять переговоры относительно завершения войны РФ против Украины. Он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в котором заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

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Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в канцелярии президента Турции. Там информировали, что во время разговора обсуждались двусторонние отношения Турции и РФ, а также региональные и глобальные вопросы.

В частности, Эрдоган заявил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между РФ и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, где они остановились, было одобрено.

Он добавил, что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному урегулированию.

По словам Эрдогана, сейчас "открылось окно возможностей для достижения мира" и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

В Кремле в свою очередь в сообщении о разговоре Путина и Эрдогана заявили, что они обсудили "инициативу" Путина о "возобновлении прямых российско-украинских переговоров" с 15 мая в Стамбуле.

У Путина сообщили, что Эрдоган поддержал его предложение, согласившись предоставить "стамбульскую площадку".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая Эрдоган провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В нем он заявил, что Турция готова сделать любой вклад в завершение войны РФ против Украины, в частности в организацию переговоров.

Ночью Путин, выступая в Кремле, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая. В то же время он проигнорировал предложение о прекращении огня с 12 мая, которое 10 мая выдвинули лидеры "коалиции желающих" во время визита в Киев.

Зато представитель МИД страны-агрессора Захарова заявила, что войска РФ не будут прекращать огонь 12 мая. Первоначально Москва требует провести двусторонние переговоры 15 мая.

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