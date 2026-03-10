'Россия получила месседж': у Трампа отреагировали на заявление Путина о 'непоколебимой поддержке' Ирана. Видео

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил о "неизменной поддержке Тегерана и солидарности с иранскими друзьями". На это отреагировали в Белом доме, отметив, что Соединенные Штаты Америки направили РФ сигналы, что в Вашингтоне будут недовольны сотрудничеством россиян с Ираном.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она ответила на вопрос репортера, которая сначала процитировала главу Кремля, а затем президента Дональда Трампа, который сообщил, что Путин "хочет быть полезным на Ближнем Востоке".

Ее интересовало, давил ли Трамп на Путина относительно сообщений о возможном обмене разведывательными данными с Ираном в этой войне.

"Президент и его специальный посланник Уиткофф сказали, что они направили России сообщение о том, что если такое и происходит, то они будут этим недовольны, и надеются, что этого не произойдет", – сказала Ливитт.

Что предшествовало

Как написало издание The Washington Post, ссылаясь на трех американских чиновников, Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Это позволяет иранским войскам наносить точные удары по командным пунктам, радиолокационным системам и временным объектам.

Собеседники медиа отметили, что помощь может иметь довольно масштабный характер, хотя точный объем передаваемых данных пока не установлен.

В Белом доме прокомментировали сообщения медиа. Там заявили, что не имеет значения, произошло это или нет, ведь "президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".

По словам Ливитт, даже если обмен разведданными и состоялся,"это явно не влияет на военные операции в Иране".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на должность верховного лидера Ирана. Глава Кремля подобострастно заявил, что сын Али Хаменеи "с честью продолжит дело своего отца". Путин также назвал операцию против Ирана "вооруженной агрессией".

