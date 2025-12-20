Российский посланник Дмитриев вылетел в США на встречу с Уиткоффом и Кушнером: контакты с Украиной исключили

Спецпосланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправился в США, конечным "пунктом" его путешествия будет Майами. Там Дмитриев встретится со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить предлагаемые Вашингтоном условия "мирного плана".

Видео дня

При этом любые контакты Дмитриева с украинской делегацией в двух- или трехстороннем формате исключены. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Что известно

По данным источников Reuters, Дмитриев вылетел в США в субботу, 20 декабря. В Майами он встретится с Уиткоффом и Кушнером, чтобы обсудить предложения Вашингтона по завершению российско-украинской войны.

"Российский источник сообщил, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками была исключена. "Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", – сказал российский источник, который непосредственно знает о визите и пожелал остаться анонимным", – говорится в публикации.

Новый раунд американо-российских переговоров состоится после контактов американцев с украинскими чиновниками в начале этой недели в Берлине, а также после пятничной встречи представителей Трампа с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и с европейскими чиновниками.

По словам Умерова, во время последней встречи, которая также состоялась в Майами, стороны договорились о "дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время".

В Reuters напомнили, что Вашингтон настаивает на скорейшем завершении российско-украинской войны, которая в полномасштабном формате продолжается уже почти четыре года. Однако "миротворческие усилия" Трампа натолкнулись на проблему: невозможность согласовать кардинально противоположные позиции России с одной стороны и Украины и Европы – с другой в ряде важных вопросов. Среди них – членство Украины в НАТО и территориальные уступки в пользу агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин, выступая в прямом эфире на ежегодном мероприятии "Итоги года", назвал условия, на которых Россия готова завершить войну. Вопреки заявлениям Трампа, он не собирается отказываться от своих максималистских условий, озвученных летом 2024-го. Среди них – требование "внеблокового, нейтрального, безъядерного" статуса Украины, ограничение численности ВСУ и существенное сокращение количества и номенклатуры "разрешенного" Москвой Киеву вооружения и техники, вывод украинских войск из частично оккупированных РФ украинских областей и признание их "российскими" в админграницах соответствующих регионов, особые права для "русскоязычного населения" и т.п.

Тем временем Трамп, непублично признающий, что Путин не хочет мира, в целом делает вид, что не замечает постоянных отказов Кремля от его "мирных предложений", и давит на Украину с требованием как можно быстрее подписать предложенное соглашение – со всеми неприемлемыми для украинского народа требованиями.

В то же время Вашингтон уже активно помогает Москве не словом, а делом: на днях в Минфине США сообщили об отмене ряда санкций против России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!