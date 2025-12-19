Путин назвал условия, на которых Россия готова завершить войну

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова завершить войну, но исключительно на условиях полной капитуляции Украины. Это требование он замаскировал под формулировку "озвученные летом 2024 года условия".

В то же время Путин "не видит готовности Киева к миру и утверждает, что Украина якобы отказывается от завершения "конфликта" "мирными средствами". Об этом диктатор заявил в ходе ежегодного мероприятия "Итоги года".

Что сказал Путин

Так называемый "президент" РФ, которая последовательно отвергает все мирные инициативы по завершению российской агрессии против Украины, в очередной раз обвинил в продолжении войны жертву нападения.

"Украина по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами", – выдал диктатор.

Путин также заявил, что к завершению войны Киев якобы не готов – и приплел к этому утверждению "госпереворот на Украине в 2014 году", жалобы на "обман" и не менее лживые утверждения о "развязывании" Украиной войны "на юго-востоке" страны.

"Мы 2 Напомню, с чего началось-то все. С госпереворота в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения мирным путем по результатам минских соглашений. В 2022-м году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим, киевский, развязал войну на юго-востоке Украины, мы просто сказали: послушайте, мы просто вынуждены будем признать эти непризнанные республики и лучше вы просто дадите людям спокойно жить. Так, как они хотят. Без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска – и все", – выдал сокращенный псевдоисторический "экскурс" Путин.

Озвучивал набор ключевых кремлевских нарративов российский диктатор, постоянно запинаясь, не договаривая фразы до конца, прерывая речь кашлем и потирая нос. Возможно, столь неуверенная манера вызвана вынужденным отказом от упоминаний в выступлении "Рюриковичей" и "печенегов".

Не уточнил Путин также географию "юго-востока" Украины, где Киев, по его словам, "начал войну".

Впрочем, продолжал дальше диктатор, Украина "и тогда не захотела" дарить агрессору свою землю, отказалась она от этого и "по итогам переговоров в Стамбуле" весной 2022-го, где, по версии Путина, украинская делегация "сначала согласилась" на все требования Москвы.

"Сначала согласились, практически парафировали, а потом отказались, выбросили в корзину все эти договоренности", – пожаловался на выдуманные "обиды" Путин.

Нежелание Украины капитулировать спустя почти 4 года полномасштабной войны, похоже, очень раздражает "главнокомандующего" "второй армии мира". Тем более, что, по его словам, сама Россия очень хочет "завершения войны мирными средствами" – но только при условии полной капитуляции Украины.

"Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что хочу сказать: мы тоже всегда готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в МИД РФ. И при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", – заявила одна из "первопричин", к сожалению, пока еще не устраненная.

