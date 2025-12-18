'Надеюсь, Украина будет действовать быстро': Трамп напомнил, что Россия каждый раз меняет свое мнение

Президент США Дональд Трамп признал, что Российская Федерация в процессе мирного урегулирования войны в Украине постоянно меняет свое мнение. Но вместо осуждения агрессора республиканец дал "совет" Киеву: мол, ему надо "действовать быстрее".

Соответствующие заявления прозвучали в четверг, 18 декабря, когда американский президент общался с журналистами в Белом доме. Мероприятие транслировала пресс-служба администрации.

Одна из представительниц медиа напомнила о запланированной встрече переговорщиков из Украины с американскими коллегами в штате Флорида. Планируется, что это произойдет 19–20 декабря.

"Чего вы надеетесь достичь благодаря этой встрече?" – спросила журналистка.

Трамп не дал прямого ответа на вопрос, вместо этого намекнув на "промедление" со стороны Киева.

"Что ж, они уже близки к чему-то. Надеюсь, Украина будет действовать быстро, потому что Россия там и, знаете, каждый раз, когда они слишком медлят, Россия меняет свое мнение", – выдал глава Белого дома.

– 18 декабря в Кремле заявили о подготовке контактов с Соединенными Штатами по обсуждению так называемого мирного плана. Российская сторона ожидает результатов консультаций Вашингтона с Киевом и Брюсселем.

– Украинцы встречались с американцами в Берлине 14 и 15 декабря. По итогам этих переговоров якобы было решено 90% процентов противоречий "мирного соглашения", но самый сложный – территориальный вопрос – остался открытым.

– Тогда президент Дональд Трамп говорил, что доволен результатами диалога.

