Трамп идет на сближение с Путиным: США отменили ряд санкций против России
США существенно ослабили санкции против России, исключив из списка ограничений компании, которые поставляли оборудование для ВПК страны-агрессора, а также временно приостановили их действие для ряда банков. Это стало очередным шагом администрации президента Дональда Трампа на пути мирного урегулирования войны в Украине.
Об изменении санкционного режима сообщили в Министерстве финансов Соединенных Штатов. Но официальные причины отмены санкций не раскрываются.
Изменения для подрядчиков ВПК
Так, из санкционных списков было исключено несколько фирм, которые ранее поставляли подсанкционное оборудование в Россию, в том числе для военно-промышленного комплекса. В частности:
- Veles International Limited (Кипр) и ее владелец Дмитрий Бугаенко – дочернее подразделение московской инвестиционной компании, при этом под санкциями остаются российские юридические лица организации.
- Hi-Tech Koneisto (Финляндия) и ее топ-менеджер Евгения Дремова (гражданка Финляндии) – поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.
- CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) – поставляла российскому оборонному подрядчику немецкие и американские станки.
- Etasis (Турция).
- 365 Days Freight Services FZCO (ОАЭ).
Смягчение для банков
Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) выдал генеральную лицензию, которая позволяет проводить операции с рядом банков РФ до 18 июня 2026 года. Решение касается только транзакций для поддержки гражданской ядерной энергетики, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года, и распространяется на следующие финучреждения:
- Газпромбанк;
- Внешэкономбанк;
- банк "Открытие";
- Совкомбанк;
- Сбербанк России;
- ВТБ Банк;
- Альфа-Банк;
- Росбанк;
- банк "Зенит";
- банк "Санкт-Петербург";
- Национальный клиринговый центр;
- Центробанк РФ;
- компании, в которых эти банки владеют долей 50% и более.
Впрочем, ранее OBOZ.UA сообщал, что тем временем США готовят новые санкции против теневого флота танкеров и трейдеров, которые обеспечивают экспорт российской нефти, с целью сокращения нефтяных доходов РФ и усиления давления из-за войны против Украины. В Кремле заявили, что официальных сообщений о новых ограничениях не получали.
