Трамп идет на сближение с Путиным: США отменили ряд санкций против России

США существенно ослабили санкции против России, исключив из списка ограничений компании, которые поставляли оборудование для ВПК страны-агрессора, а также временно приостановили их действие для ряда банков. Это стало очередным шагом администрации президента Дональда Трампа на пути мирного урегулирования войны в Украине.

Об изменении санкционного режима сообщили в Министерстве финансов Соединенных Штатов. Но официальные причины отмены санкций не раскрываются.

Изменения для подрядчиков ВПК

Так, из санкционных списков было исключено несколько фирм, которые ранее поставляли подсанкционное оборудование в Россию, в том числе для военно-промышленного комплекса. В частности:

Veles International Limited (Кипр) и ее владелец Дмитрий Бугаенко – дочернее подразделение московской инвестиционной компании, при этом под санкциями остаются российские юридические лица организации.

(Кипр) и ее владелец Дмитрий Бугаенко – дочернее подразделение московской инвестиционной компании, при этом под санкциями остаются российские юридические лица организации. Hi-Tech Koneisto (Финляндия) и ее топ-менеджер Евгения Дремова (гражданка Финляндии) – поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

(Финляндия) и ее топ-менеджер Евгения Дремова (гражданка Финляндии) – поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование. CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) – поставляла российскому оборонному подрядчику немецкие и американские станки.

(Турция) – поставляла российскому оборонному подрядчику немецкие и американские станки. Etasis (Турция).

(Турция). 365 Days Freight Services FZCO (ОАЭ).

Смягчение для банков

Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) выдал генеральную лицензию, которая позволяет проводить операции с рядом банков РФ до 18 июня 2026 года. Решение касается только транзакций для поддержки гражданской ядерной энергетики, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года, и распространяется на следующие финучреждения:

Газпромбанк;

Внешэкономбанк;

банк "Открытие";

Совкомбанк;

Сбербанк России;

ВТБ Банк;

Альфа-Банк;

Росбанк;

банк "Зенит";

банк "Санкт-Петербург";

Национальный клиринговый центр;

Центробанк РФ ;

; компании, в которых эти банки владеют долей 50% и более.

Впрочем, ранее OBOZ.UA сообщал, что тем временем США готовят новые санкции против теневого флота танкеров и трейдеров, которые обеспечивают экспорт российской нефти, с целью сокращения нефтяных доходов РФ и усиления давления из-за войны против Украины. В Кремле заявили, что официальных сообщений о новых ограничениях не получали.

