Трамп идет на сближение с Путиным: США отменили ряд санкций против России

Станислав Кожемякин
Дональд Трамп и Владимир Путин

США существенно ослабили санкции против России, исключив из списка ограничений компании, которые поставляли оборудование для ВПК страны-агрессора, а также временно приостановили их действие для ряда банков. Это стало очередным шагом администрации президента Дональда Трампа на пути мирного урегулирования войны в Украине.

Об изменении санкционного режима сообщили в Министерстве финансов Соединенных Штатов. Но официальные причины отмены санкций не раскрываются.

Изменения для подрядчиков ВПК

Так, из санкционных списков было исключено несколько фирм, которые ранее поставляли подсанкционное оборудование в Россию, в том числе для военно-промышленного комплекса. В частности:

  • Veles International Limited (Кипр) и ее владелец Дмитрий Бугаенко – дочернее подразделение московской инвестиционной компании, при этом под санкциями остаются российские юридические лица организации.
  • Hi-Tech Koneisto (Финляндия) и ее топ-менеджер Евгения Дремова (гражданка Финляндии) – поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.
  • CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) – поставляла российскому оборонному подрядчику немецкие и американские станки.
  • Etasis (Турция).
  • 365 Days Freight Services FZCO (ОАЭ).

Смягчение для банков

Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) выдал генеральную лицензию, которая позволяет проводить операции с рядом банков РФ до 18 июня 2026 года. Решение касается только транзакций для поддержки гражданской ядерной энергетики, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года, и распространяется на следующие финучреждения:

  • Газпромбанк;
  • Внешэкономбанк;
  • банк "Открытие";
  • Совкомбанк;
  • Сбербанк России;
  • ВТБ Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Росбанк;
  • банк "Зенит";
  • банк "Санкт-Петербург";
  • Национальный клиринговый центр;
  • Центробанк РФ;
  • компании, в которых эти банки владеют долей 50% и более.

Впрочем, ранее OBOZ.UA сообщал, что тем временем США готовят новые санкции против теневого флота танкеров и трейдеров, которые обеспечивают экспорт российской нефти, с целью сокращения нефтяных доходов РФ и усиления давления из-за войны против Украины. В Кремле заявили, что официальных сообщений о новых ограничениях не получали.

