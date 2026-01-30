Пытались сорвать помощь Украине: в ЕС судят террористическую группу за поджоги в четырех странах

Следственные органы четырех стран Европы вместе с Европолом завершают следствие и передают в суды дела террористической группы, которую подозревают в серии поджогов и террористических нападений в Чехии, Литве, Польше и Румынии. Считается, что эта группа пыталась "сорвать поддержку Украины" и "распространить страх" среди населения.

В частности, группа "пыталась поджечь коммерческие объекты, транспортные средства и заводы в Чехии, Литве, Польше и Румынии", утверждают в Евроюсте. Теперь указанная террористическая группа будет привлечена к суду.

Расследование Евроюста

Отмечается, что в Евроюсте была создана совместная следственная группа, которая сначала "идентифицировала подозреваемых", а сейчас "координирует их привлечение к ответственности" в нескольких странах ЕС.

В частности, были выявлены связи между попытками и фактическими поджогами в Чехии, Литве, Польше и Румынии.

Причем в Евроюсте констатируют: группа, действовавшая в указанных странах, фактически работала по заказу одного заказчика. Но самого заказчика не называют.

Поджоги в Европе

Однако заказчика ранее назвали правоохранители указанных стран. Это российская разведка. Именно она завербовала мужчину, которого в июле 2024 года задержали в Румынии – он фотографировал возможные места для поджогов.

В Чехии расследование показало, что подозреваемый поджег автобусы в Праге, а также обследовал другие локации для последующих атак.

В Литве подозреваемые планировали поджог предприятия, производящего материалы для Вооруженных сил Украины. Хотя они имели все необходимые материалы для осуществления нападения, от плана пришлось отказаться, потому что рядом были пешеходы. Во время второй попытки поджог удалось осуществить.

В Польше один из подозреваемых успел совершить два поджога перед поездкой в Чехию, а записи этих инцидентов были распространены российскими онлайн-медиа как ложные "акты саботажа против НАТО".

Вывод Евроюста

Совместная следственная группа установила, что все эти акты были совершены именно одной террористической группой, которая "имела связи с иностранной разведкой".

"Подозреваемые были связаны с одними и теми же организаторами, использовали одинаковые методы и действовали с единой целью – запугать людей, посеять страх и недоверие и усложнить поддержку Украины в войне", – отметили в организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация не прекратит агрессии, если Запад заставит Украину пойти на несправедливое соглашение. Следующими целями Москвы вполне могут стать страны НАТО – в частности Эстония, и нападение на нее россиянам было бы выгодно начать с города Нарва. Такой сценарий считает вероятным профессор Карло Масала из Университета Бундесвера.

