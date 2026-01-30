"Работать просто не хотят": украинка разрыла минусы жизни в одном из штатов США

США могут казаться украинцам "страной мечты", но по ряду причин жизнь в некоторых штатах может оказаться дискомфортной. В частности переезд во Флориду открывает недостатки местного рынка труда, климата и опасность природы.

Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинка Ирина(@seame_travel). Женщина живет во Флориде уже три года и за это время определила для себя самые большие недостатки этого штата.

Сфера услуг

Одним из недостатков украинка называет "флоридский вайб". По ее словам, местное население никуда не спешит, поэтому найти мастера трудно – приходится обращаться к украинским эмигрантам.

"Все "на чили", на расслабоне. Но, как результат, очень трудно найти какого-то мастера. Спасают только наши ребята, потому что другие работать просто не хотят", – говорит Ирина.

Климат

Но на первое место среди недостатков штата эмигрантка поставила жару. Поэтому Флорида не подойдет людям, которые любят умеренный или прохладный климат.

"Флориду можно описать одним словом – жарко. Жарко, жарко, жарко, жарко, жарко. И спастись можно только на берегу океана или под кондиционером", – констатирует блогерша.

Природа

Наличие опасных видов животных – в частности аллигаторов, змей и пауков – еще одна черта Флориды, которая может отвадить украинцев. "Увидеть у себя на "бэк ярде" (задний двор. – Ред.) змею – уже никого не удивляет", – говорит Ирина.

Бизнесы

Также к "минусам" Флориды она отнесла "отсутствие хороших компаний". По этой причине молодежь покидает штат.

Катаклизмы

"Пятый минус – это всякие природные катастрофы. Но если вы не из пугливых, как говорят, эти минусы вас совсем не пугают, тогда "велкам ту Флорида" ("добро пожаловать во Флориду". – Ред.)", – резюмирует Ирина.

Украинцам массово отказывают в убежище в США

В 2025 году, когда началась вторая каденция президента США Дональда Трампа, власти страны отклонили 50 заявок на убежище для граждан Украины – это самый высокий показатель с 2020 года. Зато количество принятых заявок об убежище падает третий год подряд и в прошлом году достигло минимума с 2016 года – 67.

Следует отметить, что пик одобренных заявок пришелся на 2022-2024 годы, когда в США хлынул поток украинцев, бегущих от войны. В эти годы администрация тогдашнего президента Джо Байдена одобрила 849 заявок от украинцев(а больше всего – в 2023-м, 363) – это несколько больше, чем даже было одобрено за 10 предыдущих лет.

Кроме того, за время полномасштабной войны процент отклоненных заявок от украинцев был традиционно низким (3-17%). Но в прошлом году, когда власть в Белом доме сменилась, эта статистика стремительно выросла до 42%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа решила провести полный пересмотр почти 200 тысяч решений о предоставлении статуса беженца, принятых в период президентства Байдена, поскольку считает, что тогда приоритет отдавали скорости, а не проверке. Из-за этого планируются повторные собеседования, временная приостановка выдачи грин-карт и возможность лишения статуса тех, кто, по мнению ведомства, не соответствует критериям въезда.

