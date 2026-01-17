Литва обвинила Россию в попытке поджога завода, который производит продукцию для ВСУ
Власти Литвы в пятницу, 16 января, обвинили Россию в организации попытки поджога завода, который обеспечивает украинскую армию радиосканерами. За этим стоит российская военная разведка – Главное управление Генерального штаба ВС РФ, известное как ГРУ, заявил старший прокурор Артурас Урбелис.
Об этом пишет Reuters. По этому делу были задержаны шесть граждан Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси, каждому из них грозит до 15 лет заключения в случае вынесения приговора.
"Преступления были скоординированы, а приказы исполнителям отдавала группа лиц, проживающих в России и связанных с российским ГРУ", – заявил заместитель начальника криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас.
По его словам, группа, которая координировала нападение, состояла из граждан Колумбии и Кубы, проживающих в России. Они уже пытались совершить аналогичные поджоги в других странах Европы. Группа нацелилась на нефтяную инфраструктуру в Румынии, строительные склады в Польше, а также автобусы, почтовое отделение и кинотеатр в Чехии.
Литва выдала международные ордера на арест еще трех человек и пытается экстрадировать четвертого, который был арестован в Колумбии.
Все шестеро задержанных имели связи с Россией, где они учились, путешествовали или имели знакомых. За свои действия они получили от 5000 до 10 000 евро, сказал Урбелис."Преступников в основном мотивировали деньги", – отметил он.
Стоит отметить, что в прошлом году Литва обвинила Россию в попытке поджога торгового центра IKEA.
Как сообщал OBOZ.UA, в Литве стартовала подготовка к созданию линии обороны в Балтийском регионе вдоль границ с Россией и Беларусью. Инженерные войска начали размещать на пограничных мостах конструкции для крепления взрывных устройств.
Мы также писали о том, что Литва обновила стратегию национальной безопасности из-за экзистенциальной угрозы со стороны страны-агрессора России, которая в ближайшие годы может пойти войной на страны НАТО. Документ подчеркивает, что ключевыми опорами обороны страны остаются ее военные силы, устойчивость общества и поддержка союзников.
