УкраїнськаУКР
русскийРУС

Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

Михаил Левакин
Новости. Мир
3 минуты
462
Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

Дилан Эрл, главарь британских поджигателей лондонского предприятия, работавшего для  Украины, приговорен к 17 годам тюрьмы. В суде прокуроры назвали деятельность Эрла "длительной кампанией терроризма и саботажа на территории Британии", и судья согласился с их оценкой – мужчина осужден именно за терроризм.

Видео дня

Сам 21-летний Дилан Эрл признал свою вину. Об этом сообщает британский национальный вещатель.

Дело о пожаре в компании Oddisey

Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

Весной прошлого года в промышленной зоне Кромвеля произошел пожар в лондонской компании Oddisey. Предприятие поставляло в Украину гуманитарную помощь, включая спутниковое оборудование Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Поджигателей нашли и арестовали, ведь они "засветились" на многих камерах видеонаблюдения (смотри ниже).

Всего арестовали семь человек. Это Пол Инглиш (самый старший в группе, ему 61 год), Нии Коджо Менсах (23 года), Джаким Роуз (23 года), Дмитриюс Паулаускас (23 года), Угниус Асмена (20 лет), и Эштон Эванс (20 лет). Дилана Эрла нашли и задержали чуть позже.

Прокуратура Лондона заявила, что преступление было совершено "по заказу иностранного влияния".

Влияние российских наемников

Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

Также довольно быстро выяснилось, что указанная группа террористов работала по заказу российских наемников ЧВК "Вагнер". Заказ получил Дилан Эрл, он собрал группу и дал ей соответствующие задачи.

Среди планов группы, кроме поджога складов Oddisey были поджоги аналогичных складов в Чехии, уничтожение эксклюзивного ресторана и винного салона в Мейфере, а также похищение российского миллиардера и оппозиционера Евгения Чичваркина (владельца последних заведений).

Оправдание террориста

Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

Интересно: защитник Дилана Эрла не отрицал именно террористическое направление деятельности своего клиента, однако настаивал, что юноша – наркоман со стажем, и поэтому был "легкой добычей" россиян.

Строитель по специальности, Эрл (по крайней мере, как утверждал адвокат) "является или был в то время очень печальным человеком".

"Эрл долгое время был в одиночестве в своей спальне в доме родителей. Его минималистическое существование заключалось только в употреблении наркотиков, в частности каннабиса, и участии в онлайн-играх. Мы не стремимся характеризовать обвиняемого как жертву в этом деле, но в нем есть уязвимые элементы, по которым группа Вагнера и использовала его как посредника Российской Федерации", – говорил защитник юноши в суде.

Также защитник не отрицал, что Эрл собрал группу террористов, а своему российскому куратору обещал "завербовать еще тысячи людей для участия в их операции". Однако, по мнению адвоката, смягчающим обстоятельством является тот факт, что Эрл "никогда не выходил из своей спальни и никогда не встречался с людьми, которых он завербовал".

Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

И это правда. Именно поэтому организатора поджогов задержали позже, чем его группу.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре на фронте в Украине снова фиксировались проблемы со спутниковой связью Starlink. Интернет пропадал вдоль всей линии боевого соприкосновения.

При этом не всегда перебои с его работой связаны исключительно с техническими причинами. Так, некоторое время назад издание Reuters рассказало, что Илон Маск выключил Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине в 2022 году – что, учитывая значение этой спутниковой связи для украинской армии, имело безусловное влияние на ход боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!