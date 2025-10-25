Организатора поджога лондонских предприятий, связанных с Украиной, бросили за решетку на 17 лет: подробности дела

Дилан Эрл, главарь британских поджигателей лондонского предприятия, работавшего для Украины, приговорен к 17 годам тюрьмы. В суде прокуроры назвали деятельность Эрла "длительной кампанией терроризма и саботажа на территории Британии", и судья согласился с их оценкой – мужчина осужден именно за терроризм.

Сам 21-летний Дилан Эрл признал свою вину. Об этом сообщает британский национальный вещатель.

Дело о пожаре в компании Oddisey

Весной прошлого года в промышленной зоне Кромвеля произошел пожар в лондонской компании Oddisey. Предприятие поставляло в Украину гуманитарную помощь, включая спутниковое оборудование Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Поджигателей нашли и арестовали, ведь они "засветились" на многих камерах видеонаблюдения (смотри ниже).

Всего арестовали семь человек. Это Пол Инглиш (самый старший в группе, ему 61 год), Нии Коджо Менсах (23 года), Джаким Роуз (23 года), Дмитриюс Паулаускас (23 года), Угниус Асмена (20 лет), и Эштон Эванс (20 лет). Дилана Эрла нашли и задержали чуть позже.

Прокуратура Лондона заявила, что преступление было совершено "по заказу иностранного влияния".

Влияние российских наемников

Также довольно быстро выяснилось, что указанная группа террористов работала по заказу российских наемников ЧВК "Вагнер". Заказ получил Дилан Эрл, он собрал группу и дал ей соответствующие задачи.

Среди планов группы, кроме поджога складов Oddisey были поджоги аналогичных складов в Чехии, уничтожение эксклюзивного ресторана и винного салона в Мейфере, а также похищение российского миллиардера и оппозиционера Евгения Чичваркина (владельца последних заведений).

Оправдание террориста

Интересно: защитник Дилана Эрла не отрицал именно террористическое направление деятельности своего клиента, однако настаивал, что юноша – наркоман со стажем, и поэтому был "легкой добычей" россиян.

Строитель по специальности, Эрл (по крайней мере, как утверждал адвокат) "является или был в то время очень печальным человеком".

"Эрл долгое время был в одиночестве в своей спальне в доме родителей. Его минималистическое существование заключалось только в употреблении наркотиков, в частности каннабиса, и участии в онлайн-играх. Мы не стремимся характеризовать обвиняемого как жертву в этом деле, но в нем есть уязвимые элементы, по которым группа Вагнера и использовала его как посредника Российской Федерации", – говорил защитник юноши в суде.

Также защитник не отрицал, что Эрл собрал группу террористов, а своему российскому куратору обещал "завербовать еще тысячи людей для участия в их операции". Однако, по мнению адвоката, смягчающим обстоятельством является тот факт, что Эрл "никогда не выходил из своей спальни и никогда не встречался с людьми, которых он завербовал".

И это правда. Именно поэтому организатора поджогов задержали позже, чем его группу.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре на фронте в Украине снова фиксировались проблемы со спутниковой связью Starlink. Интернет пропадал вдоль всей линии боевого соприкосновения.

При этом не всегда перебои с его работой связаны исключительно с техническими причинами. Так, некоторое время назад издание Reuters рассказало, что Илон Маск выключил Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине в 2022 году – что, учитывая значение этой спутниковой связи для украинской армии, имело безусловное влияние на ход боевых действий.

