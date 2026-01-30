УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцам рассказали, на каких старых монетах можно хорошо заработать: сколько за них заплатят

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
492
На каких старых монетах можно хорошо заработать

За некоторые старые украинские монеты коллекционеры заплатят большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и самые крупные.

Видео дня

В частности, рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм могут купить за 20 000 грн. Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

Такие 25 копеек можно выгодно продать

За 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. Отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

  • тонкому среднему зубу тризуба;
  • замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.
За такие 10 копеек хорошо заплатят

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущенны в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!