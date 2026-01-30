В 59 выглядит как 20-летний: секрет 'обратного старения', который сделал сингапурского дедушку сенсацией в сети

59-летний сингапурский фотограф Чуандо Тан приобрел огромную популярность в сети благодаря своему потрясающему внешнему виду. Бывшая модель имеет спортивное тело, а на его лице отсутствуют морщины, поэтому сложно сказать, что ему может быть больше 20 лет.

Как убеждает Чуандо Тан, главный секрет его "обратного старения" скрывается не в генетике или хирургических вмешательствах, а в дисциплине и постоянной работе над собой. Что известно о знаменитом сингапурском дедушке и как он поддерживает свою молодость, читайте в материале OBOZ.UA.

Чуандо Тан родился в 1966 году в городе-государстве Сингапур в семье обычных рабочих. С раннего детства родители учили его дисциплине и саморазвитию, что в будущем стало основой для достижения успеха. В 1980-х годах Чуандо Тан сделал первые шаги в индустрии моды. Тот период характеризовался безумной конкуренцией на азиатском рынке, однако благодаря своей харизме и телосложению он смог достичь карьерных вершин.

В 1990-х Чуандо Тан попробовал себя в роли певца. Он выпустил несколько композиций, которые стали популярными среди местной аудитории, но все же поставил точку в этом деле. Найти свое истинное призвание уроженец Сингапура смог в 2000-х, когда стал фотографом.

Чуандо Тан открыл собственную студию ChuanDo & Frey, где создавал обложки для мировых глянцев Vogue, Harper’s Bazaar и других. Кроме того, фотограф работал со знаменитыми супермоделями, такими как Наоми Кэмпбелл. Сейчас он делится своим профессиональным опытом с начинающими, проводя онлайн-курсы.

Секреты молодости фотографа

По словам Чуандо Тана, он не делает ничего экстраординарного, чтобы выглядеть так молодо, а просто придерживается здорового образа жизни. Рацион бывшего модели состоит в основном из продуктов, содержащих высокий уровень белка, таких как яйца или курица. Он не пьет алкоголь и избегает потребления большого количества сахара.

Чуандо Тан занимается спортом от трех до пяти раз в неделю. Его тренировки сочетают кардио и силовые упражнения, которые помогают поддерживать мышцы в тонусе. В частности, фотограф уделяет особое внимание восстановлению организма. Чуандо Тан спит девять часов в сутки, а в постель ложится не позднее 23:00.

Как подчеркивал фотограф, ключевую роль в сохранении молодости играет и ментальное здоровье. 59-летняя звезда сети практикует медитацию и старается избегать стресса.

Чуандо Тан убежден, что любой человек может выглядеть так же впечатляюще, как и он, если поставит дисциплину на первое место. Своими социальными сетями фотограф хочет вдохновить аудиторию следовать его примеру.

