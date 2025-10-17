В Польше арестовали мужчину, который поджигал машины с украинскими номерами. Фото

В Польше полиция Поморского воеводства задержала 42-летнего жителя Гдыни. Его подозревают в поджоге десятков автомобилей с украинскими номерами .

Видео дня

Об этом говорится в заявлении местной полиции. Отмечается, что правоохранители фиксировали серию поджогов с июня этого года.

Как рассказали местные правоохранители, сначала эти события не связывали между собой. Однако детальный анализ собранных материалов помог выявить связь между поджогами и установить узкий круг подозреваемых.

Детали

Правоохранители задержали мужчину с поличным – сразу после того, как он очередной раз поджег машину с украинскими номерными знаками.

Задержанным оказался 42-летний житель Гдыни. Во время обыска у него и в его квартире нашли вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

По данным следствия, целью злоумышленника было уничтожение автомобилей с украинскими номерными знаками. Однако, как оказалось, он также поджигал машины и с польской регистрацией.

Убытки от его действий оценили минимум в 262 тысячи злотых (более 3 млн грн). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

За уничтожение имущества польское законодательство предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Польше жестоко избили группу украинцев.Трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, обзывали их вульгарными словами, оскорбляя из-за национальности, а затем жестоко избили.

Как сообщал OBOZ.UA, швейцарская полиция задержала мужчину, который напал на украиноязычную семью в поезде. Он оскорблял и угрожал семье, ударил ее мужа и использовал ненормативную лексику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!