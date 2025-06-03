Премьер Нидерландов подал в отставку на фоне распада правительственной коалиции в парламенте: все подробности

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подал в отставку на фоне того, что правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте. В ходе пресс-конференции политик отметил, что будет занимать должность исполняющего обязанности премьера.

Видео дня

Об этом сообщает Укринформ. Он также подчеркнул, что выход PVV (нидерландская ультраправая Партия свободы) из коалиции является ненужным и безответственным.

"Я буду непрерывно продолжать свою работу", – заявил Схооф и добавил, что во время совещания министров было констатировано, что после выхода PVV коалиции не хватает необходимой поддержки в парламенте.

О выходе из правящей коалиции заявил и лидер PVV Герт Вилдерс, причиной стал отказ союзников поддержать планы правительства по усилению миграционного законодательства. Эти предложения включали: закрытие границ для искателей убежища, временное прекращение воссоединения семей и возвращение в Сирию тех, кто просил убежища в Нидерландах.

Вилдерс утверждает, что PVV пообещала придерживаться максимально строгого миграционного курса.

"С этой целью мы представили свой план и попросили партнеров по коалиции подписаться под ним", – отметил он и добавил, что отсутствие поддержки со стороны других правящих партий не оставляет другого выбора.

Соответствующие действия политиков могут привести к новым выборам в стране.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что страна будет повышать уровень боевой готовности своей армии с первого до второго уровня. Решение было принято на фоне "роста угроз в Европе".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая, Нидерланды отправили последнюю партию истребителей F-16, которые будут использоваться в нашем небе. Они вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к доставке в Украину.