Нидерланды официально отправили в Украину последнюю партию истребителей F-16: что известно об этой партии. Фото

В понедельник, 26 мая, Нидерланды официально отправили последнюю партию истребителей F-16, которые будут использоваться в нашем небе. Они вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к доставке в Украину.

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Об этом информирует пресс-служба Минобороны Нидерландов. Отмечается, что на авиабазе "Фолькель" во время отправки истребителей присутствовал Рубен Брекельманс. Это событие министр обороны Нидерландов назвал ностальгическим моментом, ведь F-16 десятилетиями играли важную роль для Воздушных сил страны.

"Сегодня, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - говорит министр.

Брекельманс добавляет, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть F-16 "в рекордные сроки".

Детали

Истребители F-16 уже помогли украинским военным сбивать крылатые ракеты и дроны и спасать жизни. Министр отметил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.

В Минобороны отметили, что в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Впрочем, участие страны в программе F-16 еще далеко не завершено.

Нидерланды вместе с Данией и Соединенными Штатами возглавляют международную коалицию F-16. Это гарантирует, что Украина эффективно использует истребительную авиацию.

Нидерланды также будут продолжать предоставлять полный пакет поддержки для поддержки F-16 в воздухе. Это включает такие вещи, как обучение, запасные части, боеприпасы и топливо.

О том, что в ближайшее время Нидерланды передадут Украине еще один истребитель F-16 стало известно накануне, 25 мая. Таким образом страна отчиталась о выполнении своего обещания по поставке более двух десятков боевых самолетов.

Напомним, министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что отдельные истребители F-16 уже переданы Украине, однако точное количество самолетов держится в тайне из соображений безопасности. Поставки продолжаются по плану и должны существенно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Ранее сообщалось, что роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. Потому что, по статистике, почти каждая ракета этого самолета попадает в цель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что потеряли связь с одним из истребителей F-16 в ночь на 16 мая, во время отражения вражеской воздушной атаки. Пилот успешно катапультировался, его нашли и эвакуировали.