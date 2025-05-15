'Из-за роста угроз в Европе': Нидерланды повысили уровень боевой готовности своей армии

Нидерланды объявили, что повышают уровень боевой готовности своей армии с первого до второго уровня. Такое решение страной было принято на фоне "роста угроз в Европе".

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Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Нидерландов в среду, 14 мая. В ведомстве отметили, что проинформировали о своем решении Палату представителей, передает Укринформ.

"Министерство обороны Нидерландов повышает так называемый уровень готовности - с первого до второго уровня (с A до A+). Всего существует шесть уровней. Причиной повышения является рост угрозы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень боевой готовности A+ предусматривает дополнительные меры безопасности.

"Министерство обороны просит персонал проявлять особую бдительность в отношении подозрительных лиц, автомобилей, посылок и беспилотников, а также немедленно сообщать о подозрительных ситуациях. Командирам также предлагается довести информацию об увеличении численности до сведения всего личного состава. Все должны придерживаться этих мер", – сказано в сообщении минобороны.

Повышение уровня стало следствием анализа угроз, подготовленного Службой военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD). Оно также связано с усилением угроз в Европе, уточнили в ведомстве, добавив, что по состоянию на сейчас угрозы для военных объектов в Нидерландах нет.

Вооруженные силы Нидерландов находились в состоянии повышенной готовности А с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия в этом году начинает новую программу добровольного набора военнослужащих для восстановления недостаточно многочисленной армии страны. Но если слишком мало людей добровольно пойдет в армию, то ФРГ может вернуть обязательный призыв на военную службу.

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