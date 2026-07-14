"Повреждены нос и челюсть": в Польше мужчина избил прохожего, приняв его за украинца

В польском городе Лодзь полиция разыскивает виновника нападения на гражданина Польши, которое произошло в центре города. Нападавший избил мужчину, приняв его за украинца.

Видео дня

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Лодзи Максимилиана Ясяка. Пострадавший в результате драки получил серьезные травмы головы, носа и челюсти.

Что известно

Нападение произошло 11 июля в 14:00 на проспекте Юзефа Пилсудского между улицей Пшенджальняна и проспектом Смигего-Ридзы. Злоумышленник, проходя мимо поляка, который разговаривал по телефону, ударил его, а затем оскорбил, намекая, что тот не принадлежит к Польше.

По информации Ясяка, мужчина, на которого напали, является гражданином Польши. По данным полиции, злоумышленник дважды ударил его по голове, в результате чего тот получил перелом носа и челюсти.

Мужчину доставили в больницу, а на следующий день он подал заявление о преступлении в полицейский участок "Лодзь-Видзев".

"Мы разыскиваем преступника. Только после его ареста и допроса мы сможем определить мотив и выдвинуть обвинение на этом основании", — сказал Ясяк и добавил, что полиция получила записи с камер наблюдения с места происшествия, но просит свидетелей обратиться к ним.

Напомним, в Бельско-Бялой 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за её происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в её адрес и требовал, чтобы она уезжала обратно в Украину.

Делом занялась польская полиция, а министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что нападавший арестован.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа из десяти местных жителей напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке. На юношу напала группа его сверстников, повалила на землю и жестоко избила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!