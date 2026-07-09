Во Вроцлаве группа поляков избила украинца за то, что он говорил на украинском языке: у подростка сломан нос и травма позвоночника

В польском Вроцлаве группа из десяти местных жителей напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке.

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Об этом сообщает Radio Wroclaw. На юношу напала группа его сверстников, повалила на землю и жестоко избила.

Что известно

Как сообщается, парень проводил время со своей девушкой и друзьями. После того, как он поговорил с родителями по телефону на украинском языке, к нему подошел сверстник и грубо потребовал отдать ему электронную сигарету. Когда он отказался, нападавший свистнул, созывая остальных.

Пострадавшему сломали нос, повредили позвоночник и наносили удары по всему телу. После этого они смеялись над тем, что избили украинца.

"Они начали бить меня по голове. Я ничего не видел, я не мог защититься, потому что моя рубашка была наполовину разорвана, и они закрыли мне лицо, поэтому я ничего не видел. Они толкали меня ногами, сломали мне нос, сломали две носовые кости, а также искривили заднюю часть хряща", – рассказывает журналистам Владимир.

Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали друзья юноши и неравнодушные прохожие. Услышав сирены, нападавшие скрылись. Парня доставили в больницу с травмами средней тяжести. Полиция начала расследование дела.

Напомним, ранее во Вроцлаве группа польских подростков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко издевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

Как писал OBOZ.UA, ранее в столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Всех троих опознали благодаря видеоролику, им уже предъявили обвинения.

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