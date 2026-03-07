Санду призвала мир сосредоточиться на Украине после последней атаки РФ

Президент Молдовы Майя Санду осудила российский обстрел украинских городов и гражданской инфраструктуры 7 марта. Она призвала международное сообщество сосредоточить внимание на поддержке Украины.

Соответствующее сообщение обнародовано на странице президента в Х. По словам Санду, нынешняя ситуация не оставляет места для колебаний.

Она также обратилась к международному сообществу с призывом не отвлекаться от ситуации в Украине. Президент подчеркнула, что сейчас необходимо сосредоточить внимание именно на поддержке нашего государства и реакциях на российские атаки.

"Вчерашние российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями. Молдова безоговорочно осуждает их. Международное сообщество должно сосредоточиться на Украине. Сейчас не время колебаться", – заявила Санду.

Российский обстрел Украины

В ночь на 7 марта российская армия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, применив 19 ракет и почти пятьсот беспилотников. Целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры и железной дороги, повреждения зафиксировали в нескольких областях. Силы ПВО обезвредили 472 цели.

Последствия вражеской атаки фиксируют в Одесской области. Под ударом оказалась инфраструктура двух портов, после попадания загорелись резервуары с маслом, также был поврежден зерновой склад.

Несмотря на разрушения, погибших и раненых в результате этой атаки не зафиксировано.

Кроме того, в ночь на 7 марта одна из российских ракет попала в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атакипогибли десять человек, среди них двое детей. Еще 15 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском министерстве обороны похвастались результатами террористической атаки по Украине в ночь на 7 марта. Там цинично заявили, о поражении всех предназначенных объектов, видимо, имея в виду удары по Харькову, Одесской области, Краматорску и Киеву, где среди гражданских погибших есть дети.

