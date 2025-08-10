'Будут недовольны все': Вэнс рассказал об ожиданиях от переговоров Трампа с Путиным и должен ли там быть Зеленский

Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, которые должны состояться на следующей неделе на Аляске, очевидно, отличается от ранее обнародованных требований главы Кремля. России придется чем-то уступить, впрочем, уступок ждут и от Украины.

По словам вице-президента США Джея Ди Венса, позицией Трампа "будут недовольны все". Однако в первую очередь США "разочаруют" россиян – по словам американского чиновника, нет смысла устраивать сразу трехстороннюю встречу и первая встреча Трампа будет с глазу на глаз с Путиным.

"Мы попробуем найти какое-то согласованное решение, с которым смогут жить как украинцы, так и россияне. В конце дня, вероятно, и украинцы, и россияне будут недовольны", – прокомментировал Вэнс предстоящую встречу на Аляске американскому вещателю Fox News.

Так или иначе, американская сторона сейчас "только планирует, когда трое лидеров смогут сесть и обсудить завершение" войны, говорит Вэнс и добавляет, что это не так важно, как то, что это именно Трамп является организатором каких-то переговоров.

"Я на самом деле не думаю, что (сразу трехсторонняя встреча, или двусторонняя встреча Зеленского и Путина) была бы продуктивной. Я считаю, что принципиально президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто каким-то образом объединит эти два аспекта", – сказал он.

Впрочем, по его словам, американцы "конечно, будут разговаривать с украинцами" отдельно, и "заставлять Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы выяснить свои разногласия".

"Мы, конечно, осуждаем вторжение, которое произошло. Нам не нравится, что все так сложилось, но здесь надо достичь мира, а единственный способ достичь мира – это сесть и поговорить", – отметил Вэнс.

По его убеждению, "путь к миру заключается в том, чтобы решительный лидер садился и заставлял людей объединиться". Ну, а кто этот лидер, можно не уточнять.

Аналогичную точку зрения продемонстрировал и посол США при НАТО Мэтью Уитакер. По убеждению последнего сам факт "встречи президента Трампа на Аляске в пятницу с одной или обеими сторонами боевых действий – это захватывающе".

"Думаю, что президент Трамп действительно единственный, кто мог бы это сделать. Он единственная причина, почему эта встреча состоится. Он миротворец, в среднем он заключает одно мирное соглашение в месяц", –похвалил своего президента посол США при НАТО.

Что предшествовало

Ранее президент Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который будет выдвинут на встрече на Аляске. Сценарий может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой.

В свою очередь президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, была согласована общая позиция по окончанию войны – именно для встречи на Аляске.

Президент Украины, комментируя информацию о требованиях РФ, которые будут выдвинуты на предстоящих переговорах, отдельно подчеркнул, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли.

Как писал OBOZ.UA, американский президент и российский диктатор могут провести переговоры уже 15 августа. Местом для встречи станет американский штат Аляска.

Кстати, экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что этот саммит напоминает скандальное приглашение талибов президентом США (во время его первой каденции) в резиденцию Кэмп-Дэвид. Сам факт, что местом выбрана Аляска, является победой для Путина.

