Трамп и Путин встретятся на Аляске: почему именно там и где и что означает это место

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут впервые встретиться после возвращения первого в Белый дом уже 15 августа. Местом для встречи, основной темой которой объявлена российско-украинская война, определили американский штат Аляска.

Место выбрано не случайно, свою роль сыграла близость к территории РФ, а также, не исключено, и история этой земли, некогда принадлежавшей Российской империи. Об Аляске и том, почему именно туда согласился ехать Путин, пишет OBOZ.UA.

Где находится Аляска и почему именно на нее пал выбор

О том, что первая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встреча российского диктатора с президентом США состоится в самом большом и северном американском штате, Аляске, накануне, 8 августа, заявил сам Трамп.

Назвал он и дату встречи: она может состояться уже в пятницу, 15 августа.

В Кремле дату и место переговоров Путина с Трампом уже подтвердили. Причиной такого выбора там назвали территориальную близость Аляски к РФ.

"Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен такой важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", – заявил помощник росийского диктатора Юрий Ушаков.

Ширина Берингова пролива, отделяющего Аляску от российской Чукотки, составляет менее 100 км. На самом узком участке пролива расстояние между США и РФ – около 3,8 км: именно столько разделяет острова Большой Диомид, принадлежащий США, и Малый Диомид, входящий в территорию России.

Открыта Аляска была русскими путешественниками в начале 18 века. Впрочем, в состав Российской империи она входила недолго: уже в 1867 году российский император Александр II продал эту территорию Соединенным Штатам Америки. За Аляску российская казна получила 7,2 млн долларов (по ценам 2023-го это около 130 млн долларов).

В то же время некоторые СМИ предполагают, что причиной выбора Аляски могла быть не только территориальная близость. Пока одни пишут, что Путин боится возможного ареста по ордеру Международного уголовного суда, из-за чего даже визит в Вашингтон, несмотря на то, что США не являются участниками Римского статута – другие со ссылкой на инсайдеров намекают: таким выбором, что, по сути, является достаточно унизительным для российского диктатора, президент США мог стремиться дать ему понять, кто на самом деле будет диктовать свои требования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что губернатор Аляски заявил, что готов принять "историческую встречу" Трампа с Путиным. Майк Данливи отметил, что возглавляемый им штат является "важнейшим стратегически важным местом в мире", расположенным на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Также он отметил, что только две мили отделяют Россию от Аляски, и "ни одно другое место не играет столь важной роли в национальной обороне и энергетической безопасности США".

Данливи отметил, что события в Арктике и Тихом океане влияют на Аляску прежде всего на остальную страну, поэтому было уместно организовать саммит США – Россия именно в этом штате.

