'У России не будет друзей и торговых партнеров': Уитакер назвал дату, когда Трамп введет вторичные санкции

Вторичные санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против страны-агрессора, президент США Дональд Трамп считает рычагом давления для достижения дипломатического решения войны в Украине. Они будут применены уже 8 августа, если до указанного дня в Украине не будет прекращения огня.

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Об этом в интервью Newsmax рассказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Причем американский вещатель сопровождал слова Уитакера кадрами последствий последнего удара россиян по украинской столице.

"Трамп 8 августа, при отсутствии перемирия, введет, я бы сказал, разрушительные тарифы и санкции против России. У России не будет друзей. У них не будет торговых партнеров, и их способность финансировать эту войну прекратится", – заметил Уитакер.

Он пояснил: диктатору РФ"Путину нужно продавать свою нефть", и он пока продает ее Индии, Бразилии и Китаю. Поэтому эти страны столкнутся с "серьезными последствиями" торговли с россиянами.

В конце концов, по словам Уитакера, необходимо добиться прекращения огня, а этого можно достичь исключительно с помощью дипломатии и переговоров. Причем американский дипломат вновь вспомнил карты, которые ранее американский лидер требовал от президента Украины.

"У нас, у Соединенных Штатов Америки, все карты в руках. И самое главное – все карты в руках у Дональда Трампа. И это не последний вариант, который у него есть", – отметил Уитакер.

Что предшествовало

Ранее американский президент пригрозил ввести вторичные пошлины против России. Причем сначала Трамп давал России срок в 50 дней, то есть, санкции могли ввести в сентябре. Однако позже президент США заявил, что не стоит так долго ждать, достаточно переждать еще 10 дней.

Отметим: вторичные санкции не касаются самой России – они будут введены против стран, которые покупают российскую нефть. Таким образом их пытаются заставить отказаться от торговли с РФ. Аналитики считают, что это достаточно болезненно ударит по России.

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