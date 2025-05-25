Кандидат в президенты Польши отказался выступить против Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, ставший лидером первого тура, выступил за вступление Украины в НАТО. По его словам, Путин должен "обломать зубы" в Украине, а не в Польше.

Видео дня

Такое заявление Тшасковский в разговоре с кандидатом Славомиром Ментценом, который участвовал в выборах от "Конфедерации" и занял третье место в первом туре с результатом 14,81%. Ментцен пригласил лидеров голосования кандидата от "Гражданской коалиции" Тшасковского и Кароля Навроцкого, поддерживаемого PiS ("Право и справедливость"), на беседу в своем YouTube-канале.

Он спросил Тшасковского, подпишет ли он, став президентом, закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

"Я бы предпочел, чтобы Путин выбил себе все зубы в Украине, а не в Польше", – ответил Тшасковский и добавил, что хочет, чтобы "Украина была частью Европы, а не находилась в руках Путина".

"Путин понимает только язык силы. И только тогда он не будет продолжать войну, если будут гарантии безопасности", – заявил лидер президентской гонки.

По словам Тшасковского, "если не будет гарантий безопасности, особенно со стороны США, Путин вооружится и снова нападет".

"Если он увидит, что мы слабы, есть риск, что он пойдет дальше", – предостерег польский политик.

На вопрос, считает ли он, что Путин не нападет на Польшу, поскольку Польша является членом НАТО, Тшасковский ответил: "Путин не нападет на Польшу, если будет знать, что мы полны решимости защищать весь Североатлантический альянс".

Тшасковский также призвал укреплять НАТО, а также обороноспособность Европы.

"Нам предстоит сыграть на всех фортепиано", – сказал он.

Ментцен возразил: мол, если Путин может напасть на Польшу, несмотря на то, что мы в НАТО, то он тем более может напасть на Украину, "несмотря на то, что она в НАТО".

Он добавил, что в такой ситуации будет два варианта: применить статью 5 Устава НАТО и отправить войска в Украину или не отправлять войска и проигнорировать статью 5.

По словам Менцена, это поставит Польшу в опасную ситуацию.

"Тогда Запад скажет, ну, извините, но если статья 5 не обязывает поляков вводить войска в Украину, то она тем более не обязывает нас вводить войска в Польшу, если на Польшу нападут. Именно поэтому я считаю вступление Украины в НАТО исключительно опасным для Польши", – заявил представитель "Конфедерации".

"Я в корне не согласен с вами. Я знаю, как действует Путин, он понимает только язык силы", – сказал Рафал Тшасковский.

Он добавил, что Украина должна быть частью Европы, чтобы предотвратить российскую агрессию:

"Знаете ли вы, почему мы все это время боролись за то, чтобы Украина была сильной и стала частью Европы? По простой причине. Пилсудский (Юзеф Пилсудский, 1867-1935 – первый глава возрожденного польского государства. – Ред.) еще сто лет назад знал, что если у нас будет буферное государство, которое будет иметь гарантию безопасности, то Россия, если нападет на кого-то, сломает об него зубы".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Он подписал декларацию, согласно которой обязался поддержать условия, выдвинутые Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!