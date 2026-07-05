"Подлость и глупость": автор польского экономического чуда Бальцерович отреагировал на проявление антиукраинских настроений в Польше

Польский экономист Лешек Бальцерович, которого считают автором польского экономического чуда, резко раскритиковал проявления антиукраинских настроений в Польше. Он назвал такое отношение "подлостью или глупостью" и пояснил, что украинцы, защищая свое государство от российской агрессии, одновременно защищают и Польшу.

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Свою позицию Бальцерович обнародовал в Facebook. Он написал, что антиукраинский хейт, по его мнению, является "проявлением подлости или глупости", добавив, что "одно не исключает другого".

"Антиукраинский хейт в Польше – это, на мой взгляд, проявление подлости или глупости. (Одно не исключает другого). Подлости – потому что он направлен против жертв агрессии Путина. Глупости – потому что украинцы, защищая себя, опосредованно защищают Польшу", – написал он.

Реакция поляков

Под постом экономиста появились несколько тысяч комментариев. Большинство пользователей поддержали его оценку и подчеркнули, что антиукраинские настроения часто подогреваются российской дезинформацией.

В частности, пользовательница Агнешка Кель напомнила о материале BBC, в котором описывался механизм распространения российской дезинформации через социальные сети.

"Два года назад BBC описало механизм, с помощью которого российская дезинформация попадает в социальные сети, а затем поляки это повторяют. Это очень эффективный и, к сожалению, очень умный российский механизм, который щедро финансируется. Сначала нанятые россияне готовят эти посты, а затем полудураки в Польше уже бесплатно их повторяют", – написала она.

Другие комментарии

Еще один пользователь, Кшишек Поплавский, написал, что даже люди, критически относящиеся к Украине, должны руководствоваться здравым смыслом.

"Даже не любя Украину, разум подсказывал бы старую мудрость: „враг моего врага – мой друг". Но для этого нужен разум…", – отметил он.

Пользовательница Эди Га также высказала мнение, что значительная часть антиукраинских сообщений является результатом организованной кампании.

"Этот хейт – это также масштабная оплачиваемая кампания ботов, профинансированная Россией, ведь кому еще выгодно поссорить Польшу и Украину? Я не знаю никого, кто желал бы Украине смерти или радовался бы ее беде", – написала она.

Были и возражения

В то же время не все комментаторы согласились с оценкой Бальцеровича. Среди ответов были и критические сообщения.

В частности, пользователь Марцин Ласинский заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский якобы сам "разжигает антиукраинский хейт и провоцирует конфликт с Польшей". Он также выразил убеждение, что без поддержки Польши Украина могла бы оказаться под российской оккупацией.

Дискуссия под постом продолжается, однако большинство опубликованных комментариев поддерживают позицию Бальцеровича о необходимости сохранять солидарность с Украиной в условиях российской агрессии.

Суть дипломатического скандала

Поводом для резкой реакции Варшавы стало решение Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". Президент Украины объяснил этот шаг необходимостью восстановления исторических традиций и признанием заслуг военных в защите независимости страны.

В Польше это решение вызвало волну критики со стороны высшего руководства, в частности премьера, главы Минобороны и МИД. Более того, президент Кароль Навроцкий объявил о решении лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши. В ответ на это украинский лидер на следующий же день вернул орден в Варшаву по почте.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на подрыв союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля вновь должна стать болезненная тема общей истории.

Напомним, британский историк Норман Дэвис призвал Польшу проявлять гораздо больше благоразумия и осторожности в своих публичных заявлениях, касающихся Украины и её исторического прошлого. По словам профессора Оксфордского университета, главным бенефициаром любого польско-украинского конфликта неизменно становится Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не будут переименовывать подразделение, получившее почетное наименование "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польских СМИ о том, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.

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