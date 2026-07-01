"Эта история будет дорого стоить Польше в будущем": британский профессор пояснил, что не так со скандалом вокруг УПА

Британский историк призвал Польшу проявлять гораздо большую осмотрительность и осторожность в своих публичных заявлениях, касающихся Украины и ее исторического прошлого. По словам профессора Оксфордского университета Нормана Дэвиса, главным бенефициаром любого польско-украинского конфликта неизменно становится Россия.

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Также он считает, что историческая политика Варшавы наносит удар по ее же собственной стратегической безопасности. Об этом он рассказал в интервью изданию Wiadomosci.

Геополитический приоритет

По его мнению, британского историка, геополитическая реальность диктует новые правила, где добрососедство является главным условием выживания государств в регионе. Профессор подчеркнул, что ключевым условием существования независимой и безопасной Польши исторически были и остаются стабильные, конструктивные отношения с соседями.

Также он акцентировал, что в современных реалиях ситуация кардинально изменилась, что требует от польских элит стратегического видения, а не эмоциональных реакций на события прошлого.

"Я считаю, что поляки должны быть осторожнее в том, что говорят об Украине и ее истории. Главным условием существования независимой Польши есть хорошие отношения с соседями. Сегодня восточным соседом Польши является Украина, а не Россия. На каждом польско-украинском конфликте выигрывает Москва. И в истории такое уже случалось", – заявил британский профессор.

Фактор Москвы и исторические уроки для Варшавы

Анализируя текущую напряженность, профессор обратился к историческим параллелям. Он отметил, что разногласия между поляками и украинцами всегда оборачивались трагедией для обоих народов, открывая дорогу внешней экспансии.

По мнению британского исследователя, жесткая линия польского руководства в вопросах памяти фактически подыгрывает Кремлю. Также он подчеркнул, что проводя такую политику в то время, когда Украина уже пятый год ведет изнурительную войну против российской агрессии, президент Польши предоставил России крайне выгодный и удобный повод для развертывания масштабной пропагандистской кампании.

"Надо сказать прямо: в целом УПА не являлась преступной организацией. Нужна Комиссия правды и примирения. Но после окончания войны, потому что сейчас для этого очень неудачный момент. Эта история будет дорого стоить Польше в будущем. Следствием этого станет то, что именно в то время, когда Украина уже пятый год воюет с Россией, президент Польши дал России очень выгодный повод для пропаганды", – считает профессор.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с резким заявлением касательно европейской интеграции Украины. По его словам, Варшава намерена блокировать попытки Киева вступить в Европейский Союз. Член польского правительства объяснил, что причиной этому является чествованием УПА и ОУН.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Как сообщал OBOZ.UA:

После этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Леонид Кучма отметил дружбу Украины и Польши, которые "нужны друг другу как никогда раньше". Он назвал "недружественным" решение президента Навроцкого.

Пресс-секретарь Виктора Ющенко подчеркнула, что эта польская награда была вручена не только конкретному человеку, но и являлась знаком уважения ко всему украинскому народу. Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику.

Немецкая историк Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По ее словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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