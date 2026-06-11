Будет ли Украина переименовывать подразделение "имени Героев УПА" из-за критики Польши: появились данные
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В Украине не будут переименовывать подразделение, которое получило почетное наименование "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польского медиа, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.
Об этом сообщило медиа, ссылаясь на собеседника из Офиса президента. Решение президента Украины Владимира Зеленского о переименовании подразделения вызвало критику среди польского общества.
Что известно
В Польше заявили, что якобы руководитель ОП предложил компромиссный вариант названия подразделения – в честь членов УПА. В частности, об этом написало польское издание Wirtualna Polska. Однако в окружении Буданова опровергли это: "Информация, которую подавала польская пресса, не соответствует действительности".
Руководитель ОП Кирилл Буданов посетил с рабочим визитом Польшу, там он встречался с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, руководителем президентского Бюро международной политики Марцином Пшидачем, заместителем министра иностранных дел страны Марцином Босацким.
Буданова сопровождали его первый заместитель Сергей Кислица и заместитель Ирина Верещук.
Пресс-служба польского дипведомства отметила, что встреча состоялась по инициативе Украины. Во время встречи Босацкий отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского "вызвало боль и возмущение" среди польского общества, которое поддерживает Украину с начала российской агрессии.
Чиновник подчеркнул, что"взаимные отношения должны строиться на основе исторической правды, уважения к жертвам и диалога".
"Еще одним важным пунктом повестки дня был итог текущих военных операций и ситуации на передовой в контексте дальнейших дипломатических сценариев и условий для мирных переговоров", – говорится в сообщении дипведомства.
Что предшествовало
26 мая президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присвоении почетного назначения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
"С целью восстановления исторических традиций национальных войск, учитывая образцы выполнения возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и далее именовать – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.
29 мая стало известно, что президент Польши Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук тогдашнего лидера Польши Анджея Дуды.
На фоне реакции польских властей в Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал решение президента Украины о присвоении названия "Героев УПА" одному из подразделений Сил обороны. Он заявил, что ответственность за урегулирование конфликта вокруг исторической памяти сейчас лежит на украинской стороне.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что после встречи с Будановым Владислав Косиняк-Камыш заявил, что память о жертвах Волыни не подлежит переговорам. Польский политик подчеркнул, что чествование памяти жертв Волынской трагедии остается принципиальным вопросом и не может быть предметом компромиссов или политических договоренностей.
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