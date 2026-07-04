ФСБ РФ готовит операцию по подрыву отношений Украины и Польши: что известно

Российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля снова должна стать болезненная тема общей истории.

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Сотрудники ФСБ России готовят 5 июля осуществить вброс сфальсифицированных документов. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

План российской дезинформации

По данным украинского ведомства, сотрудники ФСБ РФ готовят вброс сфальсифицированных документов, касающихся событий Второй мировой войны, а именно Волынской трагедии. Активную фазу информационной атаки Кремль наметил на 5 июля.

Перед российскими государственными медиа и пропагандистскими ресурсами уже поставлена задача максимально широко тиражировать эту историю, чтобы искусственно спровоцировать общественный и дипломатический резонанс.

Куратором этого направления выступает высшее руководство российских спецслужб. Руководитель ЦПД при СНБО утверждает, что директор ФСБ РФ Александр Бортников сейчас лично отвечает за информационные операции России, нацеленные на создание раскола между Польшей и Украиной.

Что предшествовало

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой переживают непростой период, сопровождающийся эмоциональной дипломатической дискуссией. Главным триггером нового обострения стало присвоение одному из подразделений Сил специальных операций Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

В Польше деятельность Украинской повстанческой армии воспринимается сквозь призму Волынской трагедии 1943 года, поэтому реакция Варшавы была крайне резкой. Польский президент Кароль Навроцкий на этом фоне принял решение лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого орла, что вызвало ответные протесты и отказ ряда украинских деятелей от польских наград.

Напомним, британский историк Норман Дэвис призвал Польшу проявлять гораздо большую осмотрительность и осторожность в своих публичных заявлениях, касающихся Украины и ее исторического прошлого. По словам профессора Оксфордского университета, главным бенефициаром любого польско-украинского конфликта неизменно становится Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не будут переименовывать подразделение, получившее почетное наименование "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польских медиа о том, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.

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