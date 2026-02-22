'Российская война против Украины продолжается': в центре Стамбула состоялся украинский митинг с участием семей военных. Фото

В субботу, 21 февраля, в турецком Стамбуле состоялся митинг, приуроченный к четвертой годовщине начала полномасштабного вторжения РФ. Его целью было напомнить жителям и гостям крупнейшего мегаполиса Турции, что российская война против Украины продолжается.

Об этом в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский. Участие в митинге приняли более 200 семей военнопленных и пропавших без вести украинских защитников.

Также к акции присоединились коллектив Генерального консульства Украины в Стамбуле, украинская и крымскотатарская громады города, Украинское культурное общество и Украинское общество взаимопомощи в Стамбуле.

"Мы благодарим матерей, жен, сестер наших героев за их преданную борьбу и веру, что их родные скоро будут дома", – написал Недильский.

Он отметил, что этим митингом была начата серия мероприятий к годовщине российского вторжения в Украину, и поблагодарил всех присутствующих.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чехии, в частности в столице страны, состоялись митинги в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. На Староместской площади в центре Праги 21 февраля собрались, по предварительным оценкам, около 8000 человек.

