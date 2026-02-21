'Война нас беспокоит': в Праге прошел митинг в поддержку Украины. Фото и видео

В Чехии, в частности в столице страны, состоялись митинги в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. На Староместской площади в центре Праги 21 февраля собрались, по предварительным оценкам, около 8000 человек.

Видео дня

Участие в акции также принял президент Чехии Петр Павел. Он призвал чешское правительство стоять на стороне Киева, передает IDNES.

"Война нас беспокоит, и если кто-то говорит нам, что мы устали от войны, то он выступает против собственного будущего. Однажды война закончится, и она будет влиять на Европу еще долго...

Война могла завершиться в любой день в течение этих четырех долгих лет – если бы президент Путин решил, что не хочет расширять свою империю по примеру Советского Союза", – подчеркнул политик.

Что известно об акции "Вместе за Украину"

Сначала активисты пронесли по центру Праги большой сине-желтый флаг. Это мероприятие назвали "Маршем пропавшего флага" в ответ на решение снять символ Украины со здания парламента. Флаг "исчез" после победы на выборах популистских сил.

Известно, что среди участников митинга были члены семей погибших чешских добровольцев. Воины отдали свои жизни, защищая Украину от российских оккупантов.

Украинский посол Василий Зварич поблагодарил чешский народ за поддержку, в том числе за гуманитарные проекты. Также он отметил инициативу по передаче Силам обороны боеприпасов.

"Вы, чехи, достойны восхищения. Будьте с нами, и мы и в дальнейшем будем с вами", – сказал Зварыч под громкие аплодисменты.

Организаторы митинга объяснили, что таким образом они хотят показать свою поддержку и то, что она не изменилась, – даже со сменой власти.

"Во время, когда политические сигналы из Чехии и мира становятся размытыми, когда вину агрессора пытаются релятивизировать, а популизм и цинизм усиливаются, мы хотим громко сказать миру, что: об условиях мира решают не агрессор и не большие государства, а украинцы и украинки; что конец войны не должен означать конец свободной Украины. Мы хотим мира, мы хотим единой Европы, мы хотим безопасности для себя и для Украины", – процитировал "Укринформ" организаторов.

Добавим, что в других городах страны (в частности в Пльзене, Оломоуце, Злине, Чешские Будейовицы) также выразили свою поддержку Украине. Там на субботние акции вышли сотни людей.

Благодаря волонтерам проекта "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) на площадях почти 20 чешских городов были выставлены копии российских "Шахедов", чтобы жители воочию увидели, какими дронами государство-агрессор РФ ежедневно атакует украинцев.

"Мы хотим напомнить всем, что если Украина упадет, наша страна также может стать мишенью", – говорится в заявлении волонтеров.

"Дорогие чешские друзья, вы невероятные. В Украине мы слышим, видим и чувствуем поддержку каждого из вас. Сегодняшними митингами на главной площади Праги и по всей Чешской Республике вы показали пример солидарности всему миру. Спасибо, что вы с нами. Это войдет в историю. Мы с вами, будьте с нами. Вместе мы сильнее", – отреагировал в X (Twitter) глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как писал OBOZ.UA:

– За неделю до этого – в воскресенье, 15 февраля, – тысячи людей собрались в центрах городов и поселков Чехии, чтобы поддержать президента Петра Павела в его споре с правящей партией Motoristé sobě ("Автомобилисты за себя"). По данным инициаторов из объединения "Миллион минут", к акциям присоединились более 400 населенных пунктов.

– Аналогичные митинги, поддерживающие Павела на фоне острого конфликта с одной из коалиционных партий, были организованы 1 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!