"Ответственность несет Россия": Сибига провел "откровенный разговор" с главой МИД Ирана

Министры иностранных дел Украины и Ирана Андрей Сибига и Аббас Арагчи соответственно провели телефонный разговор 28 июля. Диалог касался якобы украинского удара по иранскому судну в Каспийском море. Украина никогда не намеревалась атаковать гражданские суда, а все ее действия направлены исключительно на защиту от российской агрессии, подчеркнул украинский министр.

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Дипломатия "заключается в прямом диалоге, даже когда это сложно", отметил Андрей Сибига. В свою очередь Арагчи заявил, что Иран ожидает "компенсацию за нанесенный ущерб".

Позиция Украины

"Все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не преследовали цели атаковать гражданские суда или людей. Это также касается заявлений Ирана о гибели их гражданина и повреждении гражданского судна в одном из недавних инцидентов. Наша цель – противодействие российской агрессии, которая и является первопричиной всех связанных с ней инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы", – подчеркнул Андрей Сибига.

Отдельно глава украинского МИД призвал Иран избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации, а также – прекратить поддержку войны России против Украины.

"Позиция Украины остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира", – отметил украинский дипломат.

Что говорит Иран

Министр иностранных дел Ирана отметил, что провел беседу с главой украинского МИД, который якобы заверил его, что "нападение на иранское судно было непреднамеренным" и "Украина не стремится к эскалации".

"Иран также не стремится к эскалации, но я четко заявил, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Должно быть возмещение ущерба", – лаконично сообщил глава МИД Ирана.

О чем речь

25 июля стало известно, что украинские дроны поразили в Каспийском море грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Хотя официальных сообщений от военных не поступало, об "успешных дальнобойных ударах" украинских сил по целям в Каспийском море рассказал советник министра обороны Украины Алексей Копитько.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить свой протест в связи с нападением, которое оно назвало "враждебным и преступным". В МИД Ирана пообещали защищать свои корабли от украинских дронов, довольно цинично заявив, что"никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской разведке передать иностранным партнерам "имеющуюся у нас информацию о новой помощи России иранским режимом".

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