Иран обвинил Украину в попытке "расширить масштабы войны": что происходит

Режим Ирана обвинил Украину в якобы нанесении удара по торговому судну в Каспийском море. В результате удара на борту судна произошел взрыв, который, как утверждается, привел к гибели одного члена экипажа и ранению еще одного.

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Тегеран назвал инцидент "актом агрессии" и заявил, что "оставляет за собой право защищать свои национальные интересы и безопасность". Как отмечается в заявлении иранского МИД, Украина якобы пытается "расширить масштабы войны".

Что говорят в Иране

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить свой протест в связи с нападением, которое оно назвало "враждебным и преступным".

Также в МИД Ирана пообещали защищать свои корабли от украинских дронов, довольно цинично заявив, что "никогда не вмешивались в войну между Россией и Украиной".

В ведомстве заявили, что расценивают инцидент как нарушение международного права, и обратились к ООН и международному сообществу с призывом отреагировать.

Что говорят в Украине

В Украине представители власти пока не комментировали это обвинение Тегерана.

Однако заявление Ирана прозвучало после того, как военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал об "успешных дальнобойных ударах" украинских сил по целям в Каспийском море.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской разведке передать партнерам"имеющуюся у нас информацию о новой помощи России иранскому режиму".

"С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки попадают в Иран. При этом существует четкая корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил – как накануне ударов, так и после иранских атак – для оценки нанесенного ущерба", – пояснил Владимир Зеленский.

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