Россия активизировала сотрудничество с КНДР и Ираном: как будет противодействовать Украина

В Кремле планируют привлечь к войне в Украине ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи. Военно-политическое руководство Украины знает об этих намерениях и обещает "противодействовать".

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Также Киев располагает информацией о новой помощи России иранскому режиму. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в обращении к стране.

Что сказал президент

Украинский лидер ссылается на данные разведки.

"Мы видим сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить ещё 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приёму. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет", – в частности, сказал он.

Владимир Зеленский подчеркивает, что "это угроза не только для Украины".

"Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, она совершенствует их вооружение – дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать", – пообещал президент.

Сотрудничество РФ и Ирана

Также украинский лидер поручает украинской разведке передать партнерам"имеющуюся у нас информацию о новой помощи России иранскому режиму". В первую очередь – американцам, поскольку очевидно, что угроза касается именно их военных.

"С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки попадают в Иран. При этом существует четкая корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил – корреляция как накануне ударов, так и после иранских атак – для оценки нанесенного ущерба", – пояснил Владимир Зеленский.

По его данным, только 19 и 20 июля российские спутники сосредоточились на съемке четырех американских авиабаз в регионе: двух в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте. Понятно, для чего, считает президент Украины.

Иностранцы в рядах оккупантов

По последним данным, не менее 3589 иностранцев из более чем 40 стран мира пытались воевать на стороне России в войне в Украине, но были убиты. Большую часть этих потерь составляют солдаты из Северной Кореи, которых Москва привлекла к боевым действиям после начала операции украинских сил в Курской области.

Так, среди уничтоженных украинскими защитниками иностранцев солдаты из КНДР составляют более 60%.

Как сообщал OBOZ.UA, уже было убито почти полтысячи граждан из Африки, которые пытались воевать в составе российской оккупационной армии на войне в Украине. Причем этот показатель основан только на имеющихся персональных данных иностранных наемников, а реальные потери значительно выше, включая пропавших без вести.

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